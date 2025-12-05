ETV Bharat / state

क्या पशु मित्र, बिजली मित्र, वन मित्र रेगुलर होंगे? विधानसभा में सरकार ने दिया जवाब

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने बिजली मित्र, वन मित्र के बाद अब पशु मित्रों की भी भर्ती करने जा रही है.पशुपालन विभाग में पशु मित्रों के 500 पदों भर्ती के लिए प्रदेश के सभी 12 जिलों में प्रक्रिया शुरू हो गई है. बड़ी बात ये है कि पशु मित्रों को भी मल्टी टास्क वर्कर के बराबर माना जाएगा. इन भर्तियों के बाबत बीजेपी विधायक ने सरकार से पूछा है कि क्या पशु मित्र, बिजली मित्र, वन मित्र रेगुलर होंगे? इस पर सरकार की ओर से क्या जवाब दिया गया है आइए जानते हैं.

क्या पशु मित्र होंगे रेगुलर?

धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने वन विभाग से सवाल पूछा है कि वन मित्रों, पशु मित्रों, रोगी मित्रों और बिजली मित्रों की भर्ती की जा रही है.क्या इन पदों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में इन्हें नियमित करने का प्रावधान किया गया है.

भाजपा विधायक के सवाल पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब दिया है. बताया गया है कि, हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा वन विभाग में भर्ती की गई है. लेकिन, वन मित्रों की नियुक्ति के लिए बनाई गई योजना के अनुसार प्रदेश में भर्ती किए गए वन मित्रों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है. वर्तमान में सरकार द्वारा बनाई गई योजना के मुताबिक, भर्ती किए गए वन मित्र अस्थाई आधार पर नियुक्त किए गए हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा वन मित्रों को प्रतिमाह निश्चित सैलरी देने का प्रावधान है.