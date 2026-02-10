ETV Bharat / state

पशु मित्र भर्ती के जिस वीडियो पर मचा है बवाल, जानिए क्या कहते हैं नियम और कितनी मिलेगी सैलरी?

पशु मित्र भर्ती के इस वीडियो पर मचा है बवाल ( VIRAL VIDEO )

मंडी: हिमाचल प्रदेश में पशु मित्र भर्ती प्रक्रिया इन दिनों सुर्खियों में है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने इस भर्ती को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है. वीडियो में महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान 25 किलोग्राम वजन उठाकर दौड़ते हुए देखा जा सकता है. इसे लेकर लोग भर्ती नियमों, शारीरिक मानकों और मिलने वाले मानदेय पर सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि पशु मित्र भर्ती के नियम क्या हैं और चयनित अभ्यर्थियों को कितनी सैलरी मिलेगी? क्या है वायरल वीडियो का मामला? वायरल वीडियो मंडी जिले के धर्मपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान का है. यह वीडियो पशुपालन विभाग की पशु मित्र भर्ती के तहत आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा का है. वीडियो में दिख रहा है कि महिला अभ्यर्थियों को सिर पर 25 किलो वजन की बोरी उठाकर तय दूरी तक दौड़ना पड़ रहा है. इसी दौरान एक महिला संतुलन खोकर गिर जाती है, लेकिन वह फिर उठकर परीक्षा पूरी करती है. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है. पशु मित्र भर्ती के इस वीडियो पर मचा है बवाल (VIRAL VIDEO) क्या कहते हैं भर्ती के नियम? भर्ती नियमों के अनुसार, चयनित पशु मित्रों को प्रतिदिन चार घंटे अंशकालिक सेवाएं देनी होंगी. इसके बदले उन्हें लगभग 166 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी दी जाएगी, जो मासिक रूप से करीब 5,000 रुपये मानदेय के बराबर है. पशु मित्रों का कार्य पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों में विभाग की सहायता करना होता है. शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को 25 किलोग्राम भार उठाकर 100 मीटर की दूरी एक मिनट के भीतर तय करनी होती है. विभाग का कहना है कि यह मानक कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखकर तय किया गया है, ताकि चयनित अभ्यर्थी फील्ड में काम करने में सक्षम हों.