पलामू में पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर का उद्घाटन, परिसर में मौजूद हैं 200 प्रकार के पेड़-पौधे

पलामू के छतरपुर में निर्मित पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर का उद्घाटन किया गया. पर्यावरण संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य है.

Paryavaran Dharma Gyan Mandir
पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर का उद्घाटन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 12, 2026 at 4:09 PM IST

पलामू: झारखंड के पलामू के छतरपुर के डाली गांव में पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर बनाया गया है. इसका निर्माण 2022-23 में शुरू हुआ और 2026 में पूरा हुआ. पर्यावरण धर्म मंदिर में देश के महान विभूतियों की प्रतिमा के साथ वृक्ष देवता की प्रतिमा लगाई गई है. इस मंदिर का नाम पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और उनकी पत्नी के नाम पर रखा गया है. वहीं मशहूर पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने मंदिर के निर्माण की देखरेख की.

गुरुवार को, अमेरिका के रहने वाले मशहूर पर्यावरणविद जॉर्ज जेम्स और एपिको आंदोलन के प्रणेता पांडुरंग हेगड़े ने पर्यावरण धर्म मंदिर का उद्घाटन किया. अमेरिकी लेखक और पर्यावरणविद जॉर्ज जेम्स लंबे समय से भारत के पर्यावरण पर रिसर्च कर रहे हैं. पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर के उद्घाटन के मौके पर जेम्स ने कहा कि यह एक बड़ी कामयाबी है कि पर्यावरण धर्म मंदिर बनाया गया है, जो पर्यावरण बचाने का संदेश फैलाएगा.

जानकारी देते संवाददाता नीरज कुमार (Etv Bharat)

कर्नाटक के पांडुरंग हेगड़े ने कहा कि कौशल किशोर जायसवाल ने इस मंदिर को बनवाया है. आज के बदलते हालात में पर्यावरण को बचाना जरूरी है और इस मंदिर से पर्यावरण की रक्षा का संदेश दिया जाएगा. पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने कहा कि यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जो पर्यावरण को धर्म की तरह मानने के विचार से बना है. यह मंदिर पर्यावरण की रक्षा का संदेश देगा.

Paryavaran Dharma Gyan Mandir
पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर (Etv Bharat)

मंदिर परिसर में मौजूद हैं 200 से अधिक प्रजाति के पेड़-पौधे

पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर परिसर में देश-विदेश के 200 से ज्यादा तरह के पेड़-पौधे मौजूद हैं. कई पौधे दुर्लभ हैं और खत्म होने की कगार पर हैं. मंदिर परिसर में जापान का मशहूर आम मियाजाकी, कोहिनूर, वियतनाम का मोसांड, ऑस्ट्रेलिया का आम, नाइजीरिया का सागवान, श्रीलंका का नारियल, न्यूज़ीलैंड की कॉफी, नेपाल का सिंदूर और मलेशिया का सुखवा जैसी दुर्लभ प्रजाति के पेड़-पौधे मौजूद हैं.

Paryavaran Dharma Gyan Mandir
पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर (Etv Bharat)

मंदिर परिसर में कई औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं. पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने 50 साल पहले वन राखी मूवमेंट की शुरुआत की थी. उन्होंने पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण बचाने का अभियान शुरू किया था. जायसवाल पिछले छह दशकों से इस मुहिम को चला रहे हैं. इस कार्यक्रम के दौरान छतरपुर जिला परिषद सदस्य अमित जायसवाल, डाली पंचायत की मुखिया पूनम जायसवाल और कई अन्य लोग मौजूद थे.

संपादक की पसंद

