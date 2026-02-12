ETV Bharat / state

पलामू में पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर का उद्घाटन, परिसर में मौजूद हैं 200 प्रकार के पेड़-पौधे

पलामू: झारखंड के पलामू के छतरपुर के डाली गांव में पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर बनाया गया है. इसका निर्माण 2022-23 में शुरू हुआ और 2026 में पूरा हुआ. पर्यावरण धर्म मंदिर में देश के महान विभूतियों की प्रतिमा के साथ वृक्ष देवता की प्रतिमा लगाई गई है. इस मंदिर का नाम पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और उनकी पत्नी के नाम पर रखा गया है. वहीं मशहूर पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने मंदिर के निर्माण की देखरेख की.

गुरुवार को, अमेरिका के रहने वाले मशहूर पर्यावरणविद जॉर्ज जेम्स और एपिको आंदोलन के प्रणेता पांडुरंग हेगड़े ने पर्यावरण धर्म मंदिर का उद्घाटन किया. अमेरिकी लेखक और पर्यावरणविद जॉर्ज जेम्स लंबे समय से भारत के पर्यावरण पर रिसर्च कर रहे हैं. पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर के उद्घाटन के मौके पर जेम्स ने कहा कि यह एक बड़ी कामयाबी है कि पर्यावरण धर्म मंदिर बनाया गया है, जो पर्यावरण बचाने का संदेश फैलाएगा.

जानकारी देते संवाददाता नीरज कुमार (Etv Bharat)

कर्नाटक के पांडुरंग हेगड़े ने कहा कि कौशल किशोर जायसवाल ने इस मंदिर को बनवाया है. आज के बदलते हालात में पर्यावरण को बचाना जरूरी है और इस मंदिर से पर्यावरण की रक्षा का संदेश दिया जाएगा. पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने कहा कि यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जो पर्यावरण को धर्म की तरह मानने के विचार से बना है. यह मंदिर पर्यावरण की रक्षा का संदेश देगा.