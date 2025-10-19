ETV Bharat / state

सोलन का परवाणू बैरियर जलकर राख, कार में आग लगने से हुआ हादसा

कार में आग लगने से परवाणू टोल प्लाजा जलकर राख हो गया.

Solan car caught fire
जलकर राख हुई कार (ETV Bharat)
सोलन: जिला सोलन के परवाणू बैरियर में आज सुबह एक बड़ा हादसा पेश आया. जिसमें एक कार जलकर राख हो गई. वहीं, आग की चपेट में बैरियर पर बने तीन कलेक्शन बूथ भी आ गए. हादसा आज सुबह 5 बजे पेश आया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, मगर टोल प्लाजा और कार पूरी तरह से जल गई. कार में आग उस समय लगी जब कार अंबाला से शिमला की ओर जा रही थी.

कार से धुंआ निकलने के बाद भी पर्ची कटवाने पर अड़े रहे टोल कर्मी

दरअसल हिमाचल प्रदेश के एंट्री प्वाइंट पर बने परवाणू टोल बैरियर पर जैसे ही एक कार पहुंची तो उसमें धुआं निकल रहा था, तो कार ड्राइवर ने टोल कर्मियों से कहा कि वो कार को साइड लगा देते हैं. इस पर टोल कर्मियों ने कहा कि पहले आप पर्ची कटवाओ इतने में कार में आग और तेजी से भड़क गई और देखते ही देखते आग ने वहां पर बनी तीनों कलेक्शन प्वाइंट को अपनी चपेट में ले लिया. जिस वजह से कार समेत टोल बैरियर पर बने तीनों कलेक्शन प्वाइंट जलकर राख हो गए.

एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया, “परवाणू में कार में लगी आग के कारण परवाणू टोल प्लाजा भी जलकर राख हो गया है. पुलिस ने हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.”

Solan Fire Incident
सोलन में जला टोल प्लाजा (ETV Bharat)

फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले ही जलकर राख हुआ टोल प्लाजा

गौरतलब है कि टोल बैरियर पर किसी भी तरह के सेफ्टी इंतजाम नहीं थे, ना तो वहां पर कोई रेता, पानी और फायर एक्सटिंग्विशर का इंतजाम था. इस दौरान टोल कर्मियों और वहां मौजूद लोगों ने आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग बेकाबू हो गई थी और देखते ही देखते पूरा टोल प्लाजा और कार जलकर राख हो गया. हालांकि इसकी सूचना दमकल केंद्र को दी गई. दमकल केंद्र की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. फिलहाल पुलिस भी मामले की जांच कर रही है.

TAGGED:

SOLAN ROAD ACCIDENT
PARWANOO TOLL BARRIER BURNT
CAR BURNT IN SOLAN
SOLAN TOLL PLAZA CAUGHT FIRE
SOLAN CAR CAUGHT FIRE

