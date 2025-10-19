ETV Bharat / state

सोलन का परवाणू बैरियर जलकर राख, कार में आग लगने से हुआ हादसा

सोलन: जिला सोलन के परवाणू बैरियर में आज सुबह एक बड़ा हादसा पेश आया. जिसमें एक कार जलकर राख हो गई. वहीं, आग की चपेट में बैरियर पर बने तीन कलेक्शन बूथ भी आ गए. हादसा आज सुबह 5 बजे पेश आया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, मगर टोल प्लाजा और कार पूरी तरह से जल गई. कार में आग उस समय लगी जब कार अंबाला से शिमला की ओर जा रही थी.

कार से धुंआ निकलने के बाद भी पर्ची कटवाने पर अड़े रहे टोल कर्मी

दरअसल हिमाचल प्रदेश के एंट्री प्वाइंट पर बने परवाणू टोल बैरियर पर जैसे ही एक कार पहुंची तो उसमें धुआं निकल रहा था, तो कार ड्राइवर ने टोल कर्मियों से कहा कि वो कार को साइड लगा देते हैं. इस पर टोल कर्मियों ने कहा कि पहले आप पर्ची कटवाओ इतने में कार में आग और तेजी से भड़क गई और देखते ही देखते आग ने वहां पर बनी तीनों कलेक्शन प्वाइंट को अपनी चपेट में ले लिया. जिस वजह से कार समेत टोल बैरियर पर बने तीनों कलेक्शन प्वाइंट जलकर राख हो गए.