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परवाणू में बारिश से तबाही! कई जगह बादल फटने जैसे हालात, घर-दुकानों में घुसा पानी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है. सोलन जिले के परवाणू में बुधवार रात हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में हालात बिगड़ गए. तेज बहाव के साथ नालों का पानी और मलबा घरों व दुकानों में घुस गया. कई जगह जलभराव हुआ और संपर्क मार्ग भी प्रभावित हुए. परवाणू बाईपास पर पानी और मलबा आने से दोनों लेन बंद हो गईं, जिससे कई वाहन बीच रास्ते में फंस गए. कई जगह हालात बादल फटने जैसे नजर आए. हालांकि, अभी तक किसी जानी नुकसान की सूचना नहीं है.

परवाणू बाईपास पर दोनों लेन बंद

पिंजौर-परवाणू फोरलेन यानी परवाणू बाईपास पर सेब मंडी के पास नाले में तेज बहाव के साथ पानी आया. पानी के साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी और मलबा सड़क पर पहुंच गया. इससे फोरलेन की दोनों लेन बंद हो गईं और सड़क पर पानी भरने से तालाब जैसी स्थिति बन गई. कई वाहन भी बीच रास्ते में फंस गए. बारिश रुकने के बाद जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया. इसके बाद वाहनों को एक-एक करके निकाला गया. सड़क बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

NH-5 पर यातायात प्रभावित (ETV BHARAT)

NH-5 पर यातायात प्रभावित

भारी बारिश के कारण चंडीगढ़-शिमला नेशनल हाईवे-5 पर भी कई जगह भूस्खलन और मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है. चक्की मोड़ के पास लगातार मलबा आने के कारण चक्की मोड़ से धर्मपुर तक यातायात फिलहाल सिंगल लेन किया गया है. वहीं, धर्मपुर से शिमला तक यातायात सामान्य है.