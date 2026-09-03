परवाणू में बारिश से तबाही! कई जगह बादल फटने जैसे हालात, घर-दुकानों में घुसा पानी
भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने से बचें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 1:37 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है. सोलन जिले के परवाणू में बुधवार रात हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में हालात बिगड़ गए. तेज बहाव के साथ नालों का पानी और मलबा घरों व दुकानों में घुस गया. कई जगह जलभराव हुआ और संपर्क मार्ग भी प्रभावित हुए. परवाणू बाईपास पर पानी और मलबा आने से दोनों लेन बंद हो गईं, जिससे कई वाहन बीच रास्ते में फंस गए. कई जगह हालात बादल फटने जैसे नजर आए. हालांकि, अभी तक किसी जानी नुकसान की सूचना नहीं है.
परवाणू बाईपास पर दोनों लेन बंद
पिंजौर-परवाणू फोरलेन यानी परवाणू बाईपास पर सेब मंडी के पास नाले में तेज बहाव के साथ पानी आया. पानी के साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी और मलबा सड़क पर पहुंच गया. इससे फोरलेन की दोनों लेन बंद हो गईं और सड़क पर पानी भरने से तालाब जैसी स्थिति बन गई. कई वाहन भी बीच रास्ते में फंस गए. बारिश रुकने के बाद जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया. इसके बाद वाहनों को एक-एक करके निकाला गया. सड़क बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.
NH-5 पर यातायात प्रभावित
भारी बारिश के कारण चंडीगढ़-शिमला नेशनल हाईवे-5 पर भी कई जगह भूस्खलन और मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है. चक्की मोड़ के पास लगातार मलबा आने के कारण चक्की मोड़ से धर्मपुर तक यातायात फिलहाल सिंगल लेन किया गया है. वहीं, धर्मपुर से शिमला तक यातायात सामान्य है.
सेक्टर-5 में पुल बहा, जाबली में दुकान में घुसा पानी
परवाणू के सेक्टर-5 में बारिश के कारण एक पुल बह गया. इससे गांव की ओर जाने वाला संपर्क मार्ग बंद हो गया है. खड्ड में मिट्टी और पानी के तेज बहाव के कारण लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है. वहीं, धर्मपुर से सटे जाबली क्षेत्र में कालका-शिमला एनएच की पुलिया से मलबे के साथ पानी एक दुकान में घुस गया. दुकानदार को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी.
प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा
कसौली के एसडीएम महेंद्र प्रताप सिंह ने भारी बारिश को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति को देखते हुए लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें. नदी-नालों, खड्डों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर जाने से बचें. प्रशासन की ओर से कसौली, धर्मपुर, चक्की मोड़ और परवाणू समेत आसपास के क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है. भारी बारिश के कारण कसौली विधानसभा क्षेत्र में लाखों रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचने की खबर है. प्रशासन और संबंधित विभाग सड़क से मलबा हटाने और यातायात को सुचारू करने में जुटे हैं.
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