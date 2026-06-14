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परवाणू में एफएमसीजी गोदाम में 10 लाख की चोरी, 24 घंटे में सुलझाई पुलिस ने वारदात

सोलन: औद्योगिक क्षेत्र परवाणू के सेक्टर-1 स्थित एक एफएमसीजी गोदाम में हुई लाखों रुपये की बड़ी चोरी के मामले को सोलन जिला पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वारदात में शामिल तीन अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से चोरी का सामान और वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहन भी बरामद कर लिए गए हैं.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, परवाणू सेक्टर-1 में स्थित एक एफएमसीजी गोदाम को चोरों ने निशाना बनाया था. शातिरों ने गोदाम का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां रखा करीब 10 लाख रुपये मूल्य का कीमती सामान चोरी कर लिया. गोदाम के मालिक को जब इस चोरी का पता चला, तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय परवाणू पुलिस को दी और लिखित शिकायत दर्ज करवाई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की.

24 घंटे में सुलझाई चोरी की वारदात

चोरी की इस बड़ी वारदात को सुलझाने के लिए पुलिस टीम ने तुरंत घटनास्थल का मौका किया. पुलिस ने गोदाम और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला. सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस को चोरों के सुराग मिले. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए एक 'छोटा हाथी' और एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था. पुलिस ने जाल बिछाकर 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को दबोच लिया और घटना में प्रयुक्त दोनों वाहनों को भी जब्त कर लिया.

बाहरी राज्यों के रहने वाले हैं आरोपी