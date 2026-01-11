ETV Bharat / state

हिमाचल में 101.32 ग्राम चिट्टे के साथ पंजाब के दो युवक गिरफ्तार

सोलन: हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ समय से नशे का कारोबार लगातार अपने पैर पसार रहा है. इसके खात्मे के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत सोलन पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. नशा तस्करी के आरोप में सोलन पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 101.32 ग्राम चिट्टा पुलिस ने बरामद किया है.

नाकाबंदी के दौरान पकड़े दोनों आरोपी

एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि सोलन पुलिस की एसआईयू की टीम गश्त के दौरान परवाणू में मौजूद थी. ऐसे में पुलिस को गुप्त सूचना मिली की चंडीगढ़ की ओर से दो युवक किराए की टैक्सी में सवार होकर परवाणू की ओर आ रहे हैं और उनके पास बड़ी मात्रा में चिट्टे की खेप है. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने परवाणू में नाकाबंदी की और एक टैक्सी को जांच के लिए रोका. पुलिस ने जब टैक्सी सवार दो युवकों की तलाशी ली तो उनके पास से 101.32 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया.