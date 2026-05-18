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ULB ELECTION RESULT HIMACHAL: यहां प्रत्याशियों को मिले बराबर वोट, फिर ऐसे हुआ हार-जीत का फैसला

शिमला: हिमाचल में रविवार को मतदान के बाद नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावी नतीजे घोषित कर दिए गए. इस बीच कई स्थानों पर रोचक मुकाबला देखने को मिला. कुछ जगहों पर प्रत्याशियों को बराबर वोट मिलने पर हार जीत का फैसला टॉस से किया गया.

नगर परिषद परवाणू के वार्ड एक मे मतगणना होने पर दो प्रत्याशियों को बराबर मत पड़े. ऐसे में कांग्रेस और भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के बीच मुकाबला बराबर हो गया. इसके बाद प्रत्याशियों की धुकधुकी बढ़ गई. टाई होने पर पर्ची डालकर फैसला हुआ और उसमें भाजपा समर्थित प्रत्याशी की पर्ची खुली. इसके बाद बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया. परवाणु नगर परिषद की बात की जाए तो यहां नौ वार्ड में से पांच पर भाजपा और चार पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है.