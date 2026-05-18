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ULB ELECTION RESULT HIMACHAL: यहां प्रत्याशियों को मिले बराबर वोट, फिर ऐसे हुआ हार-जीत का फैसला

हिमाचल प्रदेश नगर परिषद चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. दो जगहों पर मुकाबला टाई होने पर टॉस-पर्ची के जरिए हुआ हार-जीत का फैसला.

जीत के बाद डलहौजी नगर परिषद के प्रत्याशी
जीत के बाद डलहौजी नगर परिषद के प्रत्याशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 8:51 AM IST

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Updated : May 18, 2026 at 9:01 AM IST

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शिमला: हिमाचल में रविवार को मतदान के बाद नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावी नतीजे घोषित कर दिए गए. इस बीच कई स्थानों पर रोचक मुकाबला देखने को मिला. कुछ जगहों पर प्रत्याशियों को बराबर वोट मिलने पर हार जीत का फैसला टॉस से किया गया.

नगर परिषद परवाणू के वार्ड एक मे मतगणना होने पर दो प्रत्याशियों को बराबर मत पड़े. ऐसे में कांग्रेस और भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के बीच मुकाबला बराबर हो गया. इसके बाद प्रत्याशियों की धुकधुकी बढ़ गई. टाई होने पर पर्ची डालकर फैसला हुआ और उसमें भाजपा समर्थित प्रत्याशी की पर्ची खुली. इसके बाद बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया. परवाणु नगर परिषद की बात की जाए तो यहां नौ वार्ड में से पांच पर भाजपा और चार पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है.

  • वार्ड नंबर 1 से भाजपा समर्थित नंदिनी सूद को 128 व कांग्रेस समर्थित मीनाक्षी शर्मा को भी 128 मत पड़े. यह फैसला टाई हो गया. इसके बाद पर्ची निकाली गई, जिसमें भाजपा समर्थित नंदिनी सूद विजय घोषित हुई.
  • वार्ड नंबर 2 से भाजपा समर्थित रजनी सिंगला को 169 मत पड़े, जबकि कांग्रेस समर्थित लखविंदर सिंह को 154 वोट प्राप्त हुए. इसमें रजनी सिंगला 15 मतों से विजयी रहीं.
  • वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस समर्थित मोहन लाल आजाद को 165 वोट मिले, जबकि भाजपा समर्थित प्रत्याशी अमित कुमार को 73 और निर्दलीय प्रत्याशी चैन सिंह को 7 मत प्राप्त हुए. इसमें मोहन लाल आजाद 92 मतों से विजयी रहे.
  • वार्ड नंबर 4 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी रामध्यान सिंह को 286 मत पड़े, जबकि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी संजय यादव को 92 वोट मिले। वहीं नोटा पर 3 वोट पड़े. इसमें रामध्यान सिंह 194 मतों से विजयी रहे.
  • वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सुषमा गुप्ता को 651 वोट प्राप्त हुए. जबकि भाजपा समर्थित प्रत्याशी रेनू सूद को 263 मत पड़े. इसमें सुषमा गुप्ता 388 मतों से विजयी रहीं.
  • वार्ड नंबर 6 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी एवं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ठाकुर शर्मा को 564 वोट मिले. जबकि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पुनीत कपूर को 175 मत प्राप्त हुए. इसमें ठाकुर शर्मा 389 मतों से विजयी रहे.
  • वार्ड नंबर 7 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी सीमा शर्मा को 445 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी प्रेमलता गुलेरिया को 198 मत मिले. इसमें सीमा शर्मा 247 मतों से विजयी रहीं.
  • वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी एवं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मोनिशा शर्मा को 472 वोट मिले, जबकि भाजपा समर्थित प्रत्याशी अनुराधा शर्मा को 224 मत प्राप्त हुए. इसमें मोनिशा शर्मा 248 मतों से विजयी रहीं.
  • वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी एवं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष निशा शर्मा को 303 वोट पड़े. जबकि भाजपा समर्थित प्रत्याशी ऋचा शर्मा को 124 मत प्राप्त हु. इसमें निशा शर्मा 179 मतों से विजयी रहीं.

वहीं, नगर परिषद डलहौजी के वार्ड नंबर 4 में बराबरी की स्थिति होने पर प्रवीण कुमार को टॉस के माध्यम से विजेता घोषित किया गया. मतगणना के दौरान दोनों में कड़ी टक्कर देखने को मिली. आखिरी में दोनों को बराबर वोट मिले. इसके बाद टॉस के जरिए ही हार जीत का फैसला हुआ.

नगर परिषद डलहौजी चुनाव परिणाम

  • वार्ड नंबर 1 लोअर बकरोटा से रीना जर्याल विजयी रहीं.
  • वार्ड नंबर 2 से राम सिंह चौहान ने जीत दर्ज की.
  • वार्ड नंबर 3 से तलविंदर सिंह (पाम्मा) ने बाजी मारी.
  • वार्ड नंबर 4 में बराबरी की स्थिति होने पर प्रवीण कुमार को टॉस के माध्यम से विजेता घोषित किया गया.
  • वार्ड नंबर 5 से वंदना चड्ढा जीती.
  • वार्ड नंबर 6 से रजनी देवी जीती.
  • वार्ड नंबर 7 से वंदना देवी ने जीत हासिल की.
  • वार्ड नंबर 8 से कुमारी पल्लवी ने चुनाव जीता.
  • वार्ड नंबर 9 से तिलक राज कपूर विजयी घोषित हुए.

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Last Updated : May 18, 2026 at 9:01 AM IST

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