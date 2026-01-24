ETV Bharat / state

सामान्य वायरस भी बन सकता है गंभीर दिमागी संक्रमण की वजह, एम्स की नई रिसर्च से बड़ा खुलासा

एन्सेफेलाइटिस दिमाग में सूजन की स्थिति है. इसके लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, भ्रम, दौरे और कई बार स्थायी दिमागी नुकसान तक शामिल हैं. कई मामलों में डाक्टरों को इसके सही कारण का पता नहीं चल पाता, जिससे इलाज में देरी हो जाती है.

डॉक्टरों के अनुसार पार्वोवायरस B19 एक आम वायरस है, जिससे अधिकांश लोग जीवन में कभी न कभी संक्रमित होते हैं. आमतौर पर यह हल्के लक्षणों तक सीमित रहता है, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में यह वायरस दिमाग को प्रभावित कर सकता है. रिसर्च में खासकर बच्चों, युवाओं और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में यह खतरा अधिक पाया गया है.

भोपाल: अब तक आम समझा जाने वाला पार्वोवायरस B19 कुछ दुर्लभ मामलों में दिमाग की गंभीर बीमारी एन्सेफेलाइटिस का कारण बन सकता है. एम्स भोपाल के शोधकर्ताओं की नई स्टडी में यह अहम खुलासा हुआ है. रिसर्च बताती है कि समय पर पहचान न होने पर यह वायरस मरीज के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है.

इस अध्ययन में पिछले 30 वर्षों की 14 अंतरराष्ट्रीय स्टडी का विश्लेषण किया गया. इसमें 3,000 से अधिक एन्सेफेलाइटिस मरीजों के डेटा को शामिल किया गया. शोध में पाया गया कि लगभग हर 100 में से 3 मरीजों में पार्वोवायरस B19 मौजूद था. डाक्टरों का कहना है कि संख्या भले ही कम लगे, लेकिन ऐसे मामलों की पहचान न होना मरीज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

शोधकर्ताओं के अनुसार जिन मरीजों में एन्सेफेलाइटिस का कारण स्पष्ट नहीं होता, उनमें पार्वोवायरस B19 की जांच आमतौर पर नहीं की जाती थी. इस वजह से सही कारण सामने नहीं आ पाता और इलाज में देरी होती थी. एम्स भोपाल के विशेषज्ञों का कहना है कि यदि एन्सेफेलाइटिस के संदिग्ध मामलों में पार्वोवायरस B19 की जांच को शामिल किया जाए, तो इलाज बेहतर हो सकता है. इससे मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ेगी और अनावश्यक जांच व लंबे अस्पताल में भर्ती से भी बचाव होगा.

एम्स भोपाल की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय पहल

एम्स भोपाल के डायरेक्टर डॉ. माधवानंद कर ने कहा, यह अध्ययन एम्स भोपाल के विशेषज्ञों के नेतृत्व में किया गया, जिसमें भारत के साथ-साथ यूरोप, अमेरिका और एशिया के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. शोध में ट्रांसलेशनल मेडिसिन, न्यूरोलॉजी और डेटा एनालिसिस से जुड़े विशेषज्ञों की अहम भूमिका रही.

उन्होंने बताया कि पार्वोवायरस B19 एन्सेफेलाइटिस का सबसे आम कारण नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में इसकी पहचान मरीज की जान बचा सकती है. इस रिसर्च के बाद अस्पतालों में एन्सेफेलाइटिस के लिए जांच प्रोटोकाल में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया गया है.