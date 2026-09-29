ETV Bharat / state

दिल्ली थप्पड़ कांड: MCD सदन में AAP पार्षदों का हंगामा, बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

MCD सदन में AAP पार्षदों का हंगामा ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के पार्षदों के हंगामे के चलते दिल्ली नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक मंगलवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. नेता विपक्ष अंकुश नारंग, आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ सदन में पहुंचे. इस दौरान सदन में प्रवेश को लेकर सुरक्षाकर्मियों के साथ नोकझोंक भी हुई. इसके बाद AAP पार्षदों ने सदन के अंदर नारेबाजी शुरू कर दी.