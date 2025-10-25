ETV Bharat / state

प्रवेश वर्मा ने आईटीओ घाट का किया निरीक्षण, कहा- अब दिल्ली में सभी त्योहारों की रौनक लौट आई

प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार इस बार धूमधाम से छठ पर्व का आयोजन कर रही है.

प्रवेश वर्मा ने आईटीओ घाट का किया निरीक्षण
प्रवेश वर्मा ने आईटीओ घाट का किया निरीक्षण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 25, 2025 at 6:43 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने आज आईटीओ स्थित छठ घाट का निरिक्षण किया. इस दौरान लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा और दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में सभी धर्म और राज्यों का त्योहार मिलजुल कर मनाया जाता है. दिल्ली सरकार इस बार धूमधाम से छठ पर्व का आयोजन कर रही है. पिछले दस सालों से दिल्ली में पूर्वांचल भाई बहनों के साथ अत्याचार होता रहा है. यमुना घाटों पर अरविंद केजरीवाल ने छठ घाट बनाने का परमिशन नहीं दिया था.

दिवाली जैसा ही छठ पर्व धूमधाम से मनाएंगे

उन्होंने कहा कि आईटीओ वह घाट है जिसे साहब सिंह वर्मा ने बनवाया था. आज दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सारे सांसद, सारे मंत्री सारे विधायक और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं. जैसे हमने दिवाली मनाया वैसे ही छठ पर्व का त्योहार मना रहे हैं. मंत्री ने कहा कि दिल्ली में पूर्वांचल समाज दिल्ली के विकास के रीड की हड्डी है. हम वैसे ही छठ पर्व धूमधाम से मनाएंगे जैसे 27 साल पहले हमारी सरकार में मनाया जाता था और हर साल इसकी भव्यता को और आगे बढ़ाएंगे. उन्होंने कहा कि जहां-जहां पानी नहीं पहुंची, वहां पानी पहुंचाने का पूरा काम किया जा रहा है. सारी व्यवस्था को देखा जा रहा है पूर्वांचल के भाई बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है.

दिल्ली में छठ पर राजनीति (ETV Bharat)

विपक्ष ने हिंदुओं की त्योहारों को किया अनदेखा

विपक्ष के आरोपों पर प्रवेश वर्मा ने कहा कि विपक्ष ने दस सालों से कोई काम नहीं किया. उन्हें चिंता इस बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कैसे कर सकती है. उन्होंने कहा कि विपक्ष पहले की सरकारों में हिंदुओं की त्योहारों को अनदेखा किया जाता था, उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था. हिंदुओं के त्योहार को दिल्ली सरकार सहयोग नहीं करती थी. वह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती थी. आज दिल्ली में सारी त्योहारों की रौनक लौट आई है.

यमुना की सफाई पर प्रवेश वर्मा

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा, "हमारी व्रती महिलाएं और बहनें यमुना नदी के घाट पर जा रही हैं, वे ये कह रही हैं कि उन्होंने आज तक इससे साफ यमुना नहीं देखी. हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं. हमने कभी भी ये दावा नहीं किया था कि 7 महीने के अंदर ही हम यमुना को साफ करेंगे. हमने कहा था कि 3-4 साल का हमारा प्लान है. जो जनता कह रही है उसे हमें मानना है, सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं हमें उसे नहीं मानना है."

