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मानहानि मामला: प्रवेश वर्मा को राहत, बयान दर्ज कराने को मिला समय; अगली सुनवाई चार जुलाई को

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में परवेश वर्मा को बयान दर्ज कराने के लिए समय दे दिया.

Saurabh Bharadwaj Defamation Case
परवेश वर्मा को बयान दर्ज कराने के लिए मिला समय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 9, 2026 at 3:45 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में शिकायतकर्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा को राहत दी है. कोर्ट ने उन्‍हें बयान दर्ज कराने के लिए समय दिया है, अब वे अपना बयान चार जुलाई तक दर्ज करा सकते हैं. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को करने का आदेश दिया.

इसके पहले इस मामले पर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल सुनवाई कर रहे थे. 8 जून को मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. इसके पहले 22 मई को मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने ही 9 जून और 11 जून को प्रवेश वर्मा को अपना बयान दर्ज कराने का आदेश दिया था. प्रवेश वर्मा ने आपराधिक मानहानि याचिका में कहा है कि सौरभ भारद्वाज ने 15 और 16 मई को उन्हें बदनाम करने की नीयत से ट्वीट किया. याचिका में कहा गया है कि सौरभ भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया था कि प्रवेश वर्मा ने बतौर मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने कथित सहयोगी को लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया. याचिका में कहा गया है कि सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा था कि प्रवेश वर्मा ने स्कूल के कर्मचारियों के पक्ष में काम किया जो पॉक्सो केस में आरोपी हैं.

प्रवेश वर्मा ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज के ये पोस्ट समाज की नजरों में उनकी छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए की. बता दें कि इसी मामले में प्रवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दीवानी मानहानि का केस दायर किया है. हाईकोर्ट में दाखिल मानहानि याचिका में प्रवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज से पांच करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है.

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