यमुना में मरी मछलियां डालने के आरोप पर AAP और BJP आमने-सामने, सौरभ भारद्वाज ने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की
प्रवेश वर्मा की ओर से AAP नेताओं पर यमुना में मरी हुई मछलियां डालने के आरोप लगाए जाने के बाद अब AAP ने पलटवार किया.
Published : November 13, 2026 at 6:10 PM IST
नई दिल्ली: यमुना में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत और उन्हें नदी में डालने को लेकर दिल्ली की राजनीति गरमा गई है. दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं पर यमुना में मरी हुई मछलियां डालने के आरोप लगाए जाने के बाद अब AAP ने पलटवार किया है. पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार के आरोपों को बेबुनियाद बताया है.
उन्होंने दावा किया कि जिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर मछलियां डालने के मामले में कार्रवाई और एफआईआर की बात कही जा रही है, उसी अधिकारी ने उनसे बातचीत में स्वीकार किया कि उन्होंने न तो किसी को मरी हुई मछलियां डालते देखा और न ही उनके विभाग के किसी कर्मचारी ने ऐसी कोई घटना देखी है.
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराने की वजह पूछने पर कहा कि उन्हें ऊपर से निर्देश मिले थे. उन्होंने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि अगर AAP नेताओं के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तो सरकार बताए कि मंत्री प्रवेश वर्मा को यह जानकारी किस अधिकारी ने दी थी. साथ ही उन्होंने यमुना में प्रदूषण और मछलियों की मौत की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की.
ऊपर से आदेश आया था, इसलिए शिकायत दर्ज कराई
सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली सरकार और बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर लगातार दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यमुना में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां डाली थीं. इस मामले में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यकारी अभियंता सोमनाथ कश्यप की ओर से सोनिया विहार थाने के एसएचओ को लिखित शिकायत दिए जाने की बात सामने आई थी.
सौरभ भारद्वाज ने बताया कि शिकायत सामने आने के बाद वह स्थानीय नेताओं के साथ संबंधित अधिकारी से मिलने पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने किसी को यमुना में मरी हुई मछलियां डालते हुए देखा था. उन्होंने अधिकारी से हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि सोमनाथ कश्यप ने बताया कि वह घटनास्थल पर गए ही नहीं थे. जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके विभाग के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी ने ऐसी घटना देखी थी, तो उनका जवाब भी नकारात्मक था.
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराने के संबंध में कहा कि उन्हें ऊपर से आदेश मिला था, इसलिए उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी. AAP प्रदेश अध्यक्ष ने इसे दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल बताते हुए कहा कि बिना घटना देखे और बिना किसी प्रत्यक्ष जानकारी के इस तरह की शिकायत कराई गई.
केमिकल डाला है तो उसकी जांच होनी चाहिए: भारद्वाज
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने संबंधित अधिकारी के साथ हुई बातचीत का एक हिस्सा भी सुनाया. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर यमुना में किसी ने केमिकल डाला है तो उसकी जांच होनी चाहिए. केवल किसी राजनीतिक दल पर आरोप लगाकर मामले को खत्म नहीं किया जा सकता.
यमुना के प्रदूषण से बढ़ा अमोनिया, कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित होने का दावा
सौरभ भारद्वाज ने मछलियों की मौत के मामले को यमुना में बढ़ते प्रदूषण से जोड़ते हुए दिल्ली में पानी की आपूर्ति प्रभावित होने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि यमुना में प्रदूषण बढ़ने के कारण सोनिया विहार और आसपास के इलाकों में पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ गया था. इसकी वजह से कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद करना पड़ा.
उन्होंने बताया कि एनडीएमसी के कई इलाकों में भी पानी की आपूर्ति बाधित रही. इनमें खान मार्केट, लोदी एस्टेट और जोर बाग जैसे इलाके शामिल थे. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एनडीएमसी की ओर से जारी अपडेट में जलापूर्ति बाधित होने की जानकारी दी गई थी. बाद में स्थिति सामान्य होने और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के दोबारा सामान्य रूप से संचालित होने की बात भी कही गई. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यमुना के पानी में प्रदूषण और अमोनिया का स्तर बढ़ा था तो इसकी वजह क्या थी. इसकी वैज्ञानिक तरीके से जांच होनी चाहिए.
केमिकल छिड़कने के आरोपों की भी जांच कराने की मांग
AAP प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यमुना में मछलियों की मौत के पीछे की वास्तविक वजह सामने लाने के लिए पानी और मरी हुई मछलियों के नमूने लेकर लैब में जांच कराई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस मामले में जांच कराने के बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में जुटी है.
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भारद्वाज ने कहा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि यमुना में क्रूज चलाने की तैयारी से पहले पानी में केमिकल का छिड़काव किया गया था. उन्होंने कहा कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि यमुना में प्रदूषण औद्योगिक गतिविधियों के कारण बढ़ा या इसके पीछे कोई अन्य वजह रही. अगर पानी में केमिकल डाला गया है तो उसकी पहचान होनी चाहिए और यह भी पता चलना चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि क्या मंत्री प्रवेश वर्मा ने अब तक मरी हुई मछलियों या पानी की जांच से जुड़ी कोई लैब रिपोर्ट सार्वजनिक की है.
किस अधिकारी ने दी थी AAP नेताओं के खिलाफ जानकारी
सौरभ भारद्वाज ने मंत्री प्रवेश वर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि उनके अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी थी कि सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने यमुना में मरी हुई मछलियां डाली थीं. भारद्वाज ने कहा कि अब संबंधित अधिकारी की बातचीत सामने आने के बाद प्रवेश वर्मा को उस अधिकारी का नाम बताना चाहिए, जिसने उन्हें यह जानकारी दी थी. भारद्वाज ने कहा कि यदि सरकार के पास इस आरोप के समर्थन में कोई सबूत है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए.
राजनीतिक आरोपों के बजाय वैज्ञानिक जांच की मांग
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यमुना में मछलियों की मौत का मामला गंभीर है और इसकी जांच राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि पानी के नमूने लिए जाएं, मरी हुई मछलियों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाए और मौत की वास्तविक वजह सार्वजनिक की जाए. उन्होंने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा कि जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक किसी राजनीतिक दल या नेता को इस घटना के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है.
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