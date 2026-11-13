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यमुना में मरी मछलियां डालने के आरोप पर AAP और BJP आमने-सामने, सौरभ भारद्वाज ने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की

आप नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर पलटवार. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: यमुना में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत और उन्हें नदी में डालने को लेकर दिल्ली की राजनीति गरमा गई है. दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं पर यमुना में मरी हुई मछलियां डालने के आरोप लगाए जाने के बाद अब AAP ने पलटवार किया है. पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार के आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

उन्होंने दावा किया कि जिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर मछलियां डालने के मामले में कार्रवाई और एफआईआर की बात कही जा रही है, उसी अधिकारी ने उनसे बातचीत में स्वीकार किया कि उन्होंने न तो किसी को मरी हुई मछलियां डालते देखा और न ही उनके विभाग के किसी कर्मचारी ने ऐसी कोई घटना देखी है.