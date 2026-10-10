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पलामू में परवाज अभियान की शुरुआत, डीसी ने स्कूली बच्चों के साथ किया संवाद, जानें क्या है उद्देश्य

पलामू में परवाज अभियान के दौरान डीसी, पदाधिकारी व स्कूली बच्चे. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः स्कूली बच्चों के लिए शनिवार से पलामू में परवाज अभियान की शुरुआत हुई है. इस अभियान के तहत बच्चों को स्कूल से जोड़ कर रखना और उन्हें बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध करवाना है. पलामू के चैनपुर प्रखंड के खुरा कला गांव से पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने परवाज अभियान की शुरूआत की है. यह अभियान पूरे जिले में चलाया जाना है, ताकि स्कूली बच्चों के अटेंडेंस में सुधार हो सके. पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत खुद इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं.

खुरा कला गांव में परवाज अभियान के दौरान डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने स्कूली बच्चों से संवाद किया और परिजनों से भी बातचीत की. इस दौरान स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों से उनकी समस्याएं भी सुनी गई उनके परिजनों से जानकारी ली गई.