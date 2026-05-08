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पर्वतमाला परियोजना से बदलेगी मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों की तस्वीर, 17 जगहों पर बनेंगे रोप वे

मध्य प्रदेश में पर्वतमाला परियोजना के तहत 17 स्थानों पर बनेंगे रोप वे. 2100 करोड़ से 7 प्रमुख रोप वे परियोजनाओं पर चल रहा काम.

MADHYA PRADESH 17 ROPEWAYS BUILT
पर्वतमाला परियोजना से बदलेगी मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों की तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 5:20 PM IST

4 Min Read
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सागर: मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आवाजाही के साथ-साथ वहां के खूबसूरत नजारों को अलग नजरिए से देखने केंद्र सरकार की पर्वतमाला परियोजना के तहत कई पर्यटन स्थलों पर रोप वे बनाए जाएंगे. पर्वतमाला परियोजना के तहत 21 सौ करोड़ की लागत से 7 प्रमुख रोप वे परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं. ये पर्यटन स्थलों पर परिवहन को बढ़ावा देने के साथ पर्यटकों का विशेष आकर्षण होगी. इसके अलावा 10 और रोप वे प्रस्तावित हैं. केंद्र सरकार की पर्वतमाला योजना के अंतर्गत बन रहे रोपवे एनएचएलएमएल के सहयोग से बनाए जा रहे हैं.

क्या है पर्वतमाला परियोजना

केंद्र सरकार की राष्ट्रीय रोप वे विकास कार्यक्रम परियोजना को पर्वतमाला परियोजना का नाम दिया गया है. ये परियोजना दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में वैकल्पिक परिवहन के लिए काम करेगी. केंद्र सरकार ने 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की थी. इसके तहत 5 सालों में 1 लाख 25 करोड़ की लागत से देश भर में 200 से अधिक रोप वे बनाए जा रहे हैं. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिवटी, सफर में लगने वाले समय और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है. इस परियोजना के तहत ज्यादातर काम पीपीपी मोड पर किए जाएंगे. इसके तहत मध्य प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर करीब 17 रोप वे प्रस्तावित हैं.

PARVATMALA PROJECT CENTRAL GOVT
केंद्र सरकार की पर्वतमाला परियोजना से बन रहे रोप वे (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के प्रस्तावित और निर्माणाधीन रोपवे

  • उज्जैन रोपवे - रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर
  • जबलपुर शहरी परिवहन - जबलपुर स्टेशन से ग्वारीघाट
  • जबलपुर (दूसरा रोपवे) - सिविक सेंटर से बलदेव बाग
  • ओंकारेश्वर रोपवे - ओंकार पर्वत पर जेपी चौक से गौरी सोमनाथ मंदिर
  • टिकीटोरिया मंदिर
  • रानी रूपमति पवेलियन मांडू
  • सिद्धवारकट जैन मंदिर (ओंकारेश्वर)
  • सैलानी आइलेंड खंडवा
  • रायसेन किला
  • पातालकोट तामिया
  • रामराजा मंदिर ओरछा
  • रनेह फाल खजुराहो
  • चौरागढ़ महादेव मंदिर पचमढ़ी
  • दुग्ध धारा अमरकंटक

प्रथम चरण में निर्मित किए जाने वाले रोपवे

पहले चरण में निर्मित और प्रस्तावित रोप के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है. वहीं कुछ जगहों पर टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य भी शुरू हो गया. एमपीआरडीसी रोपवे निर्माण में एनएचएआइ के साथ समन्वय कर काम कर रहा है. रोप वे परियोजनाओं में राज्य सरकार का राजस्व और दूसरे विभाग भू अर्जन प्रक्रिया का काम देख रहे हैं. पहले चरण में जबलपुर, सागर, उज्जैन सहित 4 जगहों पर रोपवे बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

MADHYA PRADESH APPROVAL 7 ROPEWAY
7 रोप वे निर्माण परियोजनाओं को मिली मंजूरी (ETV Bharat)

सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक 199 करोड़ रुपये की लागत से 1.762 किमी लंबा रोपवे बनाया जा रहा है. सागर के रेहली में टिकिटोरिया माता मंदिर पर फनिकुलर तकनीक से 17.28 किमी रोपवे बनाया जा रहा है, जो 15 मीटर लंबा रोपवे होगा. जबलपुर के एमपायर स्टेडियम से गुरुद्वारा तक और सिविक सेंटर से बलदेव बाग तक रोपवे निर्माण परियोजना के लिए प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है.

'7 रोप वे निर्माण परियोजनाओं को मिली मंजूरी'

पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह कहते हैं कि "केंद्र सरकार की पर्वतमाला परियोजना वैकल्पिक परिवहन और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना है. इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में करीब 5 रोप वे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और 12 प्रस्तावित हैं.

करीब 2100 करोड़ की लागत से 7 रोप वे निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है. जिनमें से 5 पर काम चल रहा है और 2 का काम प्रक्रिया में है. इसके अलावा 10 प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं. पर्यटन की दृष्टि से ये सभी प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण हैं. जबलपुर में स्थानीय परिवहन के लिए प्रयोग के तौर पर बनाए जा रहे हैं."

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