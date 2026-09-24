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एयर प्रेशर बल्ब में खराबी से NHPC की टरबाइन बंद, मलबे की वजह से 5 दिनों से सड़क बाधित, टनल रिसाव मामले की जांच में जुटी टीम

पार्वती जलविद्युत परियोजना चरण-दो के एडिट-5 सुरंग के एयर प्रेशर वाल्व में तकनीकी खराबी से पांच दिन से दो टरबाइन बंद हैं.

5 दिनों से मलबे से सड़क बाधित
5 दिनों से मलबे से सड़क बाधित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 8:36 PM IST

2 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की सैंज घाटी में 800 मेगावाट की पार्वती जलविद्युत परियोजना चरण-दो में इन दिनों 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन ही हो रहा है. क्योंकि एडिट-5 सुरंग के एयर प्रेशर वाल्व में तकनीकी खराबी से पांच दिन से दो टरबाइन बंद हैं. परियोजना में 200-200 मेगावाट की चार टरबाइन हैं. दो टरबाइन बंद हैं और दो टरबाइन में भी पानी कम होने के कारण क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं हो रहा है.

हालांकि, खराबी को दूर करने के लिए एनएचपीसी की तकनीकी टीम निरीक्षण और मरम्मत की तैयारी में है, लेकिन पालचरा गांव में सुरंग में रिसाव से हुए नुकसान को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों और प्रभावित परिवारों के साथ लिखित समझौता नहीं होने के कारण मरम्मत कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है.

रैला पंचायत के प्रधान टेक सिंह ठाकुर, रैला-दो के प्रधान डावे राम सहित पालचरा के प्रभावित परिवारों ने एडिट-5 तक जाने वाली सड़क को बहाल करने से इनकार कर दिया है. उनका कहना हैं कि रिसाव से उनके घरों, दुकानों और रोजगार को नुकसान हुआ है.

पंचायत प्रधान और ग्रामीणों का कहना है, "जब तक नुकसान की भरपाई, जमीन और भवन के मुआवजे और रोजगार बहाली सहित अन्य मांगों पर एनएचपीसी के साथ लिखित समझौता नहीं होता, तब तक सड़क बहाली नहीं होने दी जाएगी".

वहीं, सड़क बंद होने के कारण एनएचपीसी की मरम्मत सामग्री और आवश्यक मशीनरी एडिट-5 तक नहीं पहुंच पा रही है. इससे टनल की मरम्मत में लगातार देरी हो रही है. पांच दिन से दो टरबाइन में उत्पादन बंद होने से परियोजना प्रबंधन की परेशानी बढ़ गई है.

रैला पंचायत के प्रतिनिधियों और पालचरा के प्रभावित एडिट-5 सुरंग तक जाने वाली सड़क को बहाल नहीं करने दे रहे हैं. सड़क बहाल होने के बाद ही आवश्यक मशीनरी और मरम्मत सामग्री सुरंग तक पहुंचाई जा सकेगी. पूरे मामले की जानकारी प्रशासन को दे दी है:- रणजीत सिंह, मुख्य महाप्रबंधक, पार्वती परियोजना चरण-दो

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