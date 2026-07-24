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चित्तौड़गढ़ भाजपा में असंतोष, निर्दलीय विधायक के समर्थकों को तवज्जो देने का आरोप, कार्यालय पर धरना

भाजपा ने कहा कि जल्द सभी नाराज कार्यकर्ताओं से बातचीत कर समाधान निकाला जाएगा. सभी को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा.

BJP workers staging a sit-in protest at the BJP office in Ochhdi, Chittorgarh.
चित्तौड़गढ़ में ओछड़ी स्थित भाजपा कार्यालय पर धरना देते भाजपा कार्यकर्ता (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 24, 2026 at 5:38 PM IST

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चित्तौड़गढ़: भाजपा की नई मंडल कार्यकारिणियों की घोषणा के बाद जिले में पार्टी संगठन में असंतोष के सुर उभरने लगे हैं. मंडल कार्यकारिणी में जगह नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंडल अध्यक्ष समेत कई भाजपा कार्यकर्ता जिला कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए. वहीं, भाजपा जिला महामंत्री ने बताया कि इस संबंध में जिलाध्यक्ष को अवगत करा दिया है. यह पार्टी के भीतर की बात है.

भाजपा घोसुंडा मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजमल सुखवाल ने बताया कि पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है. विधानसभा चुनाव में पार्टी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी का साथ देने वालों को संगठन में अधिक महत्व दिया गया, जबकि वर्षों से भाजपा के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है. इधर, धरने पर पूर्व छात्रसंघ उपाध्यक्ष किशन शर्मा, मनोज कुमार ईनानी, ज्योति गुर्जर, गोविंद सिंह, रमेश गुर्जर आदि भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे.

किसने क्या कहा, सुनिए (ETV Bharat chittorgarh)

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पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी: घोसुंडा मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुखवाल ने कहा, वे शुरू से भाजपा के कार्यकर्ता हैं. हमेशा पूरी निष्ठा से संगठन के लिए काम किया. विधानसभा चुनाव में भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के साथ कई कार्यकर्ता चले गए थे, लेकिन अब मंडल कार्यकारिणी में उन्हीं लोगों को प्राथमिकता और सम्मान दिया गया है, जबकि पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है. सभी मंडलों के नाराज कार्यकर्ता धरने में शामिल हैं. ये संगठन से उचित सम्मान व प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं.

भाजपा-बातचीत से निकलेगा समाधान: भाजपा जिला महामंत्री रघु शर्मा ने कहा कि भाजपा परिवार है और संगठन में इस तरह की नाराजगी समय-समय पर सामने आती रहती है. मामले की जानकारी जिलाध्यक्ष को दे दी है. जल्द सभी नाराज कार्यकर्ताओं से बातचीत कर तालमेल के जरिए समाधान निकाला जाएगा. सभी को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा. भाजपा कार्यालय में भाजपा चित्तौड़गढ़ नगर मंडल अध्यक्ष गौरव त्यागी, माइंस एवं मेटल मजदूर संघ के अध्यक्ष एवं भाजपा नेता रणजीत सिंह, अनंत समदानी, लालसिंह डूडी आदि मौजूद रहे.

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