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भाजपा की संगठनात्मक बैठकः 23 जून को बलिदान दिवस तो 25 जून को काला दिवस मनाने का लिया निर्णय

रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी की संगठनात्मक बैठक ( Etv Bharat )