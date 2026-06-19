भाजपा की संगठनात्मक बैठकः 23 जून को बलिदान दिवस तो 25 जून को काला दिवस मनाने का लिया निर्णय
रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गयी. जिसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की गयी.
Published : June 19, 2026 at 7:52 PM IST
रांचीः भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी की संगठनात्मक बैठक हुई. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सांसद, विधायक और जिला संगठन प्रभारी शामिल हुए.
इस बैठक के दौरान जहां केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूर्व से चलाए जा रहे कार्यक्रमों सहित अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई. वहीं बैठक में भावी कार्यक्रमों की कार्ययोजना पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई.
इस दौरान सांगठनिक मजबूती, भावी कार्यक्रमों को सफल बनाने तथा मोदी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. आगामी 30 जून, 2026 से प्रारंभ होने वाली विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा के साथ कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई.
बैठक को संबोधित करते हुए आदित्य साहू ने कहा कि पार्टी के पास तय किए गए आगामी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है. 21 जून को आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल एवं व्यापक आयोजन के लिए संगठन के सभी शक्ति केंद्रों पर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इस कार्यक्रम में शक्ति केंद्र के अंतर्गत निवास करने वाले सभी कार्यकर्ताओं, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं मंडल के पदाधिकारी को उस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए.
25 जून को देश में लागू आपातकाल को भाजपा मनायेगी काला दिवस
प्रदेश भाजपा की संगठनात्मक बैठक में 23 जून को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को सभी मंडलों में मनाने का निर्णय लिया. साथ ही 25 जून को देश में कांग्रेस सरकार के द्वारा लागू की गई आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया.
आदित्य साहू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 वर्षों की एक सबसे लंबी कालावधि तक इलेक्टेड प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की इस ऐतिहासिक काल को यादगार बनाने एवम पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए एक पेड़ मां के नाम पर लगाने का आह्वान किया.
आगामी 6 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में महाजनसंपर्क, स्वच्छता, प्रबुद्ध लोगों के साथ संपर्क अभियान चलाने तथा जैविक कृषि गोष्ठी, विकसित भारत संकल्प गोष्ठी का आयोजन करने पर जोर दिया. वहीं 6 जुलाई को जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को धूमधाम से मनाने का निर्देश दिया गया.
उन्होंने कहा कि समर्पित कार्यकर्ताओं के प्रयासों से हम सब जन-जन तक विकास एवं सेवा के संकल्प को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनका अथक सेवा भाव, उनका समर्पण और संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ही भाजपा की असली ताकत है.
इस बैठक को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा ने भी संबोधित किया. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद सहित पार्टी के सांसद, विधायक, अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे वहीं कार्यक्रम का मंच संचालन प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने किया.
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