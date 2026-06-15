ETV Bharat / state

राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने सीएम से की मुलाकात

झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने सीएम से मुलाकात की.

Party leaders led by Congress state incharge met CM regarding Rajya Sabha election
झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के. राजू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 15, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में दो सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है. कांग्रेस की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रणव झा प्रत्याशी बनाये गए हैं.

एक ओर महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों के विधायक, पार्टी पदाधिकारियों से वन टू वन बात कर रहे है. वहीं आज सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू के नेतृत्व में राज्यसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाये गए अजय शर्मा, राज्यसभा सांसद और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रभारी नासिर हुसैन, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कांके रोड स्थित सीएम आवास में मुख्यमंत्री और महागठबंधन के नेता हेमंत सोरेन से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की.

इस मुलाकात के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा कि सीएम के साथ बैठक हुई. जिसमें आने वाले दिनों में राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या-क्या रणनीति बनानी है इस पर चर्चा की. के. राजू ने कहा कि 56 विधायक एक साथ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करेंगे हमें पूरा भरोसा है कि दोनों उम्मीदवार की जीत होगी.

के. राजू ने कहा कि राजद और वाम दल के सभी लोग एक साथ हैं और हमारे गठबंधन के नेता उनसे संपर्क में है. उन्होंने बताया कि 16 और 17 जून को सभी सहयोगी दलों की संयुक्त बैठक सीएम आवास में होगी. जिसमें सभी गठबंधन दल के विधायक शामिल होंगे और वहां मॉकपोल कर रिहर्सल भी होगा.

TAGGED:

RAJYA SABHA ELECTION IN JHARKHAND
CONGRESS STATE INCHARGE K RAJU
महागठबंधन दल के विधायकों की बैठक
RANCHI
RAJYA SABHA ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.