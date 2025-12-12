ETV Bharat / state

रांची में धूमधाम से मना एनसीपी प्रमुख शरद पवार का जन्मदिन, गरीबों के बीच कंबल वितरण

रांची: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार का शुक्रवार को जन्मदिन है. इस मौके पर झारखंड प्रदेश एनसीपी कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उनके दीर्घायु जीवन की कामना की. पार्टी के प्रदेश संयोजक मुकेश ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने जहां एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी मनाई, वहीं प्रदेश कार्यालय में गरीबों के बीच कंबल वितरित कर उनके लंबी व स्वस्थ जिंदगी की शुभकामनाएं दीं.

मौके पर मुकेश ठाकुर ने शरद पवार को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि वे स्वस्थ और दीर्घायु रहें, इसकी कामना हम सभी करते हैं. गौरतलब है कि 12 जनवरी 1940 को शरद पवार का जन्म हुआ है. इधर एनसीपी प्रमुख के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी शुभकामना व्यक्त करते हुए लिखा है कि 'राज्यसभा सांसद शरद पवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं. उन्हें लंबी और स्वस्थ जिंदगी की शुभकामनाएं'. साथ ही लोकसभी स्पीकर ने भी बधाई दी है.

जानकारी देते प्रदेश एनसीपी (एसपी) के संयोजक (ईटीवी भारत)



