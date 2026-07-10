कृषि क्षेत्र में नई साझेदारी: 32 संस्थाओं से किए एमओयू, ऑर्गेनिक और नैचुरल खेती के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर

कृषि क्षेत्र में नई साझेदारी: 32 संस्थाओं से किए एमओयू, ऑर्गेनिक और नैचुरल खेती के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर
इन समझौतों की सबसे अहम विशेषता यह है कि राज्य सरकार पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा.
Published : July 10, 2026 at 6:07 PM IST
जयपुर: राजस्थान में किसानों की आय में बढ़ोतरी, खेती को लाभकारी व टिकाऊ बनाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कृषि व उद्यानिकी विभाग ने एक अहम कदम बढ़ाते हुए कृषि क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), सिविल सोसायटी संगठनों, अनुसंधान एवं शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं और एग्रीटेक कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए शुक्रवार को 32 संस्थाओं के साथ एमओयू किए हैं. यह एमओयू गैर वित्त-पोषित हैं. ऐसे में इनका विभाग पर वित्तीय भार नहीं आएगा. खास बात यह है कि जिन संस्थाओं के साथ एमओयू किया गया है. उनमें से ज्यादातर ऑर्गेनिक खेती और नैचुरल खेती के क्षेत्र में काम कर रही हैं. ऐसे में राजस्थान में आने वाले समय में किसानों का रुझान प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ने की संभावना है.
'अनुभव से नीति निर्धारण में मिलेगी मदद': कृषि विभाग की प्रमुख सचिव मंजू राजपाल ने बताया, कृषि, उद्यानिकी और कृषि विपणन से जुड़े किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए और राजस्थान सरकार का 2047 का जो विजन है. उसे पूरा करने के लिए समाज के साथ मिलकर काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लिया है. सरकारी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने में इससे मदद मिलेगी. आज के कार्यक्रम में एक ही क्षेत्र में काम करने वालों को अपने-अनुभव साझा करने में भी मदद मिलेगी. इसके साथ ही नीति निर्धारण में मदद मिलेगी. जिससे किसानों के लिए योजनाएं बनाने में आसानी होगी और उनका क्रियान्वयन भी प्रभावी तरीके से हो सकेगा.
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'आज के समय में कृषि के क्षेत्र में गंभीर चुनौतियां': कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया, आज कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, भूजल स्तर में गिरावट, मृदा उर्वरता में कमी, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है. इन चुनौतियों का समाधान केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि सरकार, अनुसंधान संस्थानों, कृषि विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों एवं किसानों के बीच सशक्त साझेदारी समय की आवश्यकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए इन समझौता पत्रों पर दस्तखत किए गए हैं.
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'राज्य सरकार पर नहीं आएगा वित्तीय भार': उन्होंने बताया, इन समझौतों की सबसे अहम विशेषता यह है कि राज्य सरकार पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा. संस्थाएं अपनी विशेषज्ञता, तकनीकी क्षमता, अनुभव एवं संसाधनों के माध्यम से कृषि विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करेंगी. इससे विभागीय योजनाओं का लाभ अधिक व्यापक स्तर पर किसानों तक पहुंचेगा और कृषि विकास की गति को नई दिशा मिलेगी.
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'खेती को डिजिटल माध्यम से जोड़ने में मिलेगी मदद': उनका कहना है, इन एमओयू का प्रमुख उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली, मृदा एवं जल संरक्षण, कृषि विविधीकरण, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार, डिजिटल कृषि, किसानों का प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, महिला एवं युवा किसानों का सशक्तिकरण तथा कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना है. साथ ही खेती की लागत कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा किसानों की आय में स्थायी बढ़ोतरी सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
'किसानों को मिल सकेगा उपज का सही दाम': इस पहल से कृषि विभाग के साथ जुड़ी संस्थाएं अपनी-अपनी विशेषज्ञता के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में काम करेंगी. कुछ संस्थाएं प्राकृतिक एवं जैविक खेती के विस्तार में सहयोग देंगी, कुछ जल संरक्षण एवं सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देंगी. जबकि कई अन्य संस्थाएं कृषि नवाचार, एग्रीटेक समाधान, डिजिटल प्लेटफॉर्म, किसान प्रशिक्षण, बाजार संपर्क, मूल्य संवर्धन, जलवायु अनुकूल तकनीकों तथा अनुसंधान आधारित कृषि मॉडल विकसित करने में विभाग के साथ मिलकर काम करेंगी.
'विभाग की योजनाओं की किसानों तक पहुंच बढ़ेगी': उनका कहना है कि इन संस्थाओं के साथ विकसित यह साझेदारी राजस्थान में कृषि विकास का एक नया मॉडल पेश करेगी. विभागीय योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से किसानों तक पहुंचेगा. आधुनिक तकनीकों का तेजी से प्रसार होगा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ टिकाऊ एवं लाभकारी कृषि व्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा. यह पहल प्रदेश में कृषि नवाचार, प्राकृतिक खेती और जलवायु अनुकूल कृषि को जनआंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी.