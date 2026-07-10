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कृषि क्षेत्र में नई साझेदारी: 32 संस्थाओं से किए एमओयू, ऑर्गेनिक और नैचुरल खेती के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर

कृषि विभाग ने 32 संस्थाओं के साथ एमओयू पर किए साइन ( ETV Bharat Jaipur )