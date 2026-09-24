नवरात्रि में रेंट पर रास गरबा पार्टनर, विज्ञापन से मचा बवाल, पुलिस कमिश्नर से हुई शिकायत
रायपुर में नवरात्रि के समय रेंट पर रास गरबा पार्टनर उपलब्ध कराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 24, 2026 at 5:35 PM IST
रायपुर : आस्था का पर्व नवरात्रि में रास गरबा के लिए रेंट पर पार्टनर उपलब्ध का विज्ञापन ने विवाद खड़ा किया है. पोस्ट को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल ने शिकायत की. प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला से मुलाकात करके सख्त कार्रवाई की मांग की.
गरबा के नाम पर किराए पर पार्टनर
जिस गरबा आयोजन को श्रद्धा, परंपरा और उत्सव से जोड़ा जाता है, उसी के लिए रेंट पर पार्टनर जैसी भाषा इस्तेमाल किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. विरोध करने वालों का कहना है कि धार्मिक आयोजन के प्रचार को इस तरह का व्यावसायिक रूप देना आयोजन की गरिमा पर सवाल खड़े करता है.कन्हैया अग्रवाल ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए पुलिस प्रशासन से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की.
पोस्ट हटाओ, जिम्मेदारों पर करो कार्रवाई
पुलिस कमिश्नर को सौंपे गए ज्ञापन में विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को तत्काल हटाने और उसके पीछे जिम्मेदार लोगों तथा आयोजकों की भूमिका की जांच कर कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की मांग की गई है.
नवरात्रि मां जगदंबा की आराधना का पर्व है . ऐसे धार्मिक आयोजन में इस तरह के विज्ञापन से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होने की शिकायत सामने आई है- कन्हैया अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री,कांग्रेस
पहले भी विवादित विज्ञापनों का लगाया आरोप
प्रतिनिधिमंडल में शामिल संगठित क्षेत्र समस्या निवारण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी कुछ आयोजनों और त्योहारों से जुड़े कथित आपत्तिजनक विज्ञापन सामने आ चुके हैं. उन्होंने प्रशासन से ऐसी गतिविधियों पर समय रहते कार्रवाई की मांग की.
अब पुलिस की जांच पर नजर
रेंट पर पार्टनर वाले इस विज्ञापन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस प्रशासन तक पहुंच गया है.प्रतिनिधिमंडल ने पोस्ट हटाने से लेकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई तक की मांग रखी है.अब देखना होगा कि पुलिस इस कथित विज्ञापन की सत्यता, उसके स्रोत और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच के बाद क्या कदम उठाती है.
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