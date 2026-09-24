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नवरात्रि में रेंट पर रास गरबा पार्टनर, विज्ञापन से मचा बवाल, पुलिस कमिश्नर से हुई शिकायत

रायपुर : आस्था का पर्व नवरात्रि में रास गरबा के लिए रेंट पर पार्टनर उपलब्ध का विज्ञापन ने विवाद खड़ा किया है. पोस्ट को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल ने शिकायत की. प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला से मुलाकात करके सख्त कार्रवाई की मांग की.





गरबा के नाम पर किराए पर पार्टनर



जिस गरबा आयोजन को श्रद्धा, परंपरा और उत्सव से जोड़ा जाता है, उसी के लिए रेंट पर पार्टनर जैसी भाषा इस्तेमाल किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. विरोध करने वालों का कहना है कि धार्मिक आयोजन के प्रचार को इस तरह का व्यावसायिक रूप देना आयोजन की गरिमा पर सवाल खड़े करता है.कन्हैया अग्रवाल ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए पुलिस प्रशासन से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की.





पोस्ट हटाओ, जिम्मेदारों पर करो कार्रवाई



पुलिस कमिश्नर को सौंपे गए ज्ञापन में विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को तत्काल हटाने और उसके पीछे जिम्मेदार लोगों तथा आयोजकों की भूमिका की जांच कर कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की मांग की गई है.