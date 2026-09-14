जातीय जनगणना प्रपत्र में ओबीसी के लिए अलग कोड क्यों चाहती है इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियां, किस बात का सता रहा है डर
इंडिया ब्लॉक में शामिल तमाम राजनीतिक दल के नेताओं का कहना है कि भाजपा ओबीसी विरोधी है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 14, 2026 at 6:54 PM IST
रांची: देश में जातीय जनगणना की तैयारी के बीच ओबीसी की गणना को लेकर इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों और भाजपा के बीच नई बहस छिड़ गई है.
झारखंड कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल सहित इंडिया ब्लॉक में शामिल तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने भाजपा पर ओबीसी विरोधी होने और पिछड़ी जातियों के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया.
कांग्रेस नेता एवं विधायक प्रदीप यादव ने ओबीसी की जातियों और उनकी उपजातियों की सही गणना के लिए डिजिटल और वैज्ञानिक कोडिंग व्यवस्था लागू करने की मांग की तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने वर्तमान फॉर्मेट में जनगणना में अलग ओबीसी और सरना धर्म कोड नहीं होने पर आंदोलन तक की धमकी दे दी है.
वहीं झारखंड में इंडिया ब्लॉक के एक और महत्वपूर्ण साझेदार राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि पूरे देश में जातीय जनगणना में ओबीसी के लिए अलग-अलग कोड की मांग उठ रही है लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने मानो कान में रुई डाली हुई है.
ओबीसी समाज की ताकत कम साबित करने की चाल
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में एक ही जाति के लोग अलग-अलग नाम, सरनेम से जाने जाते हैं, यदि इन नामों को जातीय जनगणना में अलग-अलग दर्ज किया गया, तो एक ही सामाजिक समूह की आबादी कई हिस्सों में बंट जाएगी और उसकी वास्तविक संख्या कम दिखाई देगी.
सिर्फ जाति की गिनती नहीं, पूरी सामाजिक तस्वीर का आकलन
प्रदीप यादव के मुताबिक जातीय गणना का मकसद केवल यह पता करना नहीं होना चाहिए कि किसी जाति की आबादी कितनी है. इसके साथ उसकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति तथा विकास में भागीदारी का भी पता लगाया जाना चाहिए. उनका कहना है कि यही आंकड़े आगे की विकास योजनाओं और नीतियों का आधार बन सकते हैं.
उन्होंने कहा कि कई जातियों के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग नाम प्रचलित हैं. यदि जनगणना के दौरान इन नामों को अलग-अलग कोड या श्रेणी में दर्ज कर दिया गया, तो एक ही जाति की संख्या अलग-अलग हिस्सों में चली जाएगी. इससे उस समुदाय की वास्तविक आबादी का आकलन प्रभावित होगा.
अलग-अलग गणना करने से आंकड़ों की तस्वीर बदल सकती हैः प्रदीप यादव
प्रदीप यादव का मानना है कि वर्तमान फॉर्मेट में जनगणना होने से पूरी प्रक्रिया का कोई लाभ नहीं होगा. 2011 की जनगणना में यह हो चुका है. संबंधित जातियों के लिए वैज्ञानिक डिजिटल कोड तय किया जाए, ताकि अलग-अलग नामों से दर्ज होने के बावजूद उनकी संख्या एक ही सामाजिक समूह में जोड़ा जा सके.
उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ जातियों को अलग-अलग क्षेत्रों में अलग नामों से पुकारा जाता है. इसी तरह यादव समुदाय के लिए भी अलग-अलग क्षेत्रीय नामों का इस्तेमाल होता है. ऐसे में केवल नाम के आधार पर अलग-अलग गणना करने से आंकड़ों की तस्वीर बदल सकती है.
ओबीसी के लिए न अलग कॉलम है और न ही अलग सरना धर्म कोडः विनोद पांडेय
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वर्तमान फॉर्मेट में जातीय जनगणना को बीजेपी की ओबीसी विरोधी चरित्र का हिस्सा बताते हैं.
वह कहते हैं कि जातीय जनगणना के वर्तमान फॉर्मेट में न तो ओबीसी के लिए अलग कॉलम है और न ही अलग सरना धर्म कोड है. झामुमो अपने इन दोनों के लिए अपनी पुरानी मांग पर कायम है. उन्होंने कहा कि बिना अलग ओबीसी कोड और सरना कोड के इस जनगणना का क्या महत्व रह जाता है.
ओबीसी की उपजातियों के लिए अलग निर्देशिका बनाई जाएः कैलाश यादव
राष्ट्रीय जनता दल ने भी वर्तमान फॉर्मेट में जातीय जनगणना को ओबीसी के साथ धोखा करार दिया. झारखंड राजद के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि जातीय जनगणना में ओबीसी के लिए अलग से कोड के साथ-साथ ओबीसी की अलग-अलग जातियों की सब जातियों के लिए प्रदेश स्तर पर निर्देशिका बनाई जाए.
गैरजरूरी विवाद पैदा करना चाहती है कांग्रेसः भाजपा
इंडिया ब्लॉक द्वारा वर्तमान फॉर्मेट में जातीय जनगणना का विरोध और पिछड़ी जातियों के समूह के लिए एससी-एसटी की तरह अलग से कोड देने की मांग को भाजपा गैरजरूरी बताती है.
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने ओबीसी के लिए अलग डिजिटल कोड की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ऐसी व्यवस्था जरूरी होती, तो अब तक इसके लिए प्रावधान कर दिया गया होता. उन्होंने कहा कि जब देश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है तो राज्य और देश के विपक्षी दलों के नेता जातीय उन्माद लाना चाहते हैं.
ओबीसी के लिए अलग कोड की जरूरत नहींः भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने इस मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि ओबीसी की अलग-अलग जातियों के लिए अलग डिजिटल कोड की आवश्यकता स्पष्ट नहीं है. उनका कहना है कि अगर इसकी आवश्यकता होती तो ऐसी व्यवस्था पहले ही की गई होती. उन्होंने इंडिया ब्लॉक के नेताओं और खास कर कांग्रेस पर जातियों और समुदायों के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाया.
इंडिया ब्लॉक के नेता बिहार या तेलांगना की तर्ज पर चाहते हैं जातीय जनगणना
झारखंड के सत्तारूढ़ तीनों दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद के नेताओं को लगता है कि अगर बिना ओबीसी कोड के जनगणना हुई तो फिर इतना बड़ा आंकड़ा आ जाएगा कि फिर पूर्व की भांति उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पायेगा.
यह भी पढ़ें:
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की अवधि एक माह और बढ़ाये निर्वाचन आयोग- झारखंड कांग्रेस
SIR मुद्दे पर झारखंड सरकार पर भड़के आदित्य साहू, फर्जीवाड़ा और घोटाले को लेकर दागे सवाल
जनगणना में ओबीसी कोड की मांग, 16 सितंबर को कांग्रेस का राजभवन मार्च