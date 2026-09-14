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जातीय जनगणना प्रपत्र में ओबीसी के लिए अलग कोड क्यों चाहती है इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियां, किस बात का सता रहा है डर

रांची: देश में जातीय जनगणना की तैयारी के बीच ओबीसी की गणना को लेकर इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों और भाजपा के बीच नई बहस छिड़ गई है.

झारखंड कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल सहित इंडिया ब्लॉक में शामिल तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने भाजपा पर ओबीसी विरोधी होने और पिछड़ी जातियों के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया.

कांग्रेस नेता एवं विधायक प्रदीप यादव ने ओबीसी की जातियों और उनकी उपजातियों की सही गणना के लिए डिजिटल और वैज्ञानिक कोडिंग व्यवस्था लागू करने की मांग की तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने वर्तमान फॉर्मेट में जनगणना में अलग ओबीसी और सरना धर्म कोड नहीं होने पर आंदोलन तक की धमकी दे दी है.

कांग्रेस विधायक दल के नेता और अन्य के बयान (Etv Bharat)

वहीं झारखंड में इंडिया ब्लॉक के एक और महत्वपूर्ण साझेदार राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि पूरे देश में जातीय जनगणना में ओबीसी के लिए अलग-अलग कोड की मांग उठ रही है लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने मानो कान में रुई डाली हुई है.

ओबीसी समाज की ताकत कम साबित करने की चाल

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में एक ही जाति के लोग अलग-अलग नाम, सरनेम से जाने जाते हैं, यदि इन नामों को जातीय जनगणना में अलग-अलग दर्ज किया गया, तो एक ही सामाजिक समूह की आबादी कई हिस्सों में बंट जाएगी और उसकी वास्तविक संख्या कम दिखाई देगी.

सिर्फ जाति की गिनती नहीं, पूरी सामाजिक तस्वीर का आकलन

प्रदीप यादव के मुताबिक जातीय गणना का मकसद केवल यह पता करना नहीं होना चाहिए कि किसी जाति की आबादी कितनी है. इसके साथ उसकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति तथा विकास में भागीदारी का भी पता लगाया जाना चाहिए. उनका कहना है कि यही आंकड़े आगे की विकास योजनाओं और नीतियों का आधार बन सकते हैं.

उन्होंने कहा कि कई जातियों के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग नाम प्रचलित हैं. यदि जनगणना के दौरान इन नामों को अलग-अलग कोड या श्रेणी में दर्ज कर दिया गया, तो एक ही जाति की संख्या अलग-अलग हिस्सों में चली जाएगी. इससे उस समुदाय की वास्तविक आबादी का आकलन प्रभावित होगा.

अलग-अलग गणना करने से आंकड़ों की तस्वीर बदल सकती हैः प्रदीप यादव

प्रदीप यादव का मानना है कि वर्तमान फॉर्मेट में जनगणना होने से पूरी प्रक्रिया का कोई लाभ नहीं होगा. 2011 की जनगणना में यह हो चुका है. संबंधित जातियों के लिए वैज्ञानिक डिजिटल कोड तय किया जाए, ताकि अलग-अलग नामों से दर्ज होने के बावजूद उनकी संख्या एक ही सामाजिक समूह में जोड़ा जा सके.

उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ जातियों को अलग-अलग क्षेत्रों में अलग नामों से पुकारा जाता है. इसी तरह यादव समुदाय के लिए भी अलग-अलग क्षेत्रीय नामों का इस्तेमाल होता है. ऐसे में केवल नाम के आधार पर अलग-अलग गणना करने से आंकड़ों की तस्वीर बदल सकती है.

ओबीसी के लिए न अलग कॉलम है और न ही अलग सरना धर्म कोडः विनोद पांडेय

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वर्तमान फॉर्मेट में जातीय जनगणना को बीजेपी की ओबीसी विरोधी चरित्र का हिस्सा बताते हैं.