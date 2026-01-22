ETV Bharat / state

मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज, चर्चा में इन उम्मीदवारों के नाम, क्या हैं चुनावी आंकड़े

मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र से 12 उम्मीदवारों के नाम चर्चा में हैं. इसमें सबसे अधिक प्रत्याशी भाजपा से हैं.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 22, 2026 at 11:11 AM IST

पलामू: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है. मेदिनीनगर नगर निगम झारखंड में राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा है. झारखंड में इस बार नगर निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, बावजूद जोड़तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है. कई चेहरे जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, वे राजनीतिक दलों की तरफ रुख कर रहे हैं.

नगर निगम क्षेत्र में कई ऐसे चेहरे हैं, जिन्होंने निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों का दामन थामा है. 2018 में नगर निगम का चुनाव दलगत आधार पर हुआ था, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी मेयर एवं डिप्टी मेयर का चुनाव जीते थे. पलामू में सांसद एवं मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के स्थानीय विधायक भी भाजपा से है. मेदिनीनगर नगर निगम सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है.

कौन-कौन से हैं प्रमुख चेहरे

मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र से लगभग एक दर्जन चेहरे चुनाव की चर्चा में है. प्रथम मेयर अरुणा शंकर (भाजपा), जानकी ओझा (भाजपा) रिंकू सिंह (भाजपा), नम्रता त्रिपाठी (कांग्रेस, पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की पुत्री), पूनम सिंह (जेएमएम) शोभा सिंह, गीता देवी, कुशवाहा रानो देवी, हरप्रीत नामधरी (झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह रामधारी के परिवार से), जय श्री गुप्ता, मीना गुप्ता (भाजपा). इनके अलावा भी कई चेहरे हैं जो चुनाव के मैदान में दिखेंगे. 2018 में अरुणा शंकर को 15944, पूनम सिंह 11401, निर्मला देवी 10604, मीना देवी 10587, गीता देवी 7741, रानो देवी को 4410 वोट मिला था.

कई लोग बदल सकते हैं पार्टी

मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक दल वोट से जुड़े हुए कई आंकड़ों का आकलन कर रहे है. आंकड़ों के आधार पर जोड़-तोड़ की राजनीति भी शुरू हुई है. निकाय चुनाव को ध्यान में रखकर कई लोग पार्टी बदलने वाले हैं या बदलने की तैयारी कर रहे हैं. चुनाव लड़ने के लिए सबसे अधिक भाजपा के पास चेहरे हैं. जबकि प्रत्याशी कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थित प्रत्याशी बनना चाहते है. मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में 35 वार्ड है.

मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के आंकड़े क्या हैं?

मेदिनीनगर नगर नगर निगम क्षेत्र में 129034 मतदाता है. जबकि 132 मतदान केंद्र है. राजनीतिक दृष्टिकोण से मेदिनीनगर नगर निगम इलाका काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. यह पलामू प्रमंडल का सबसे बड़ा शहर है और मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी इसी इलाके में मौजूद है.

मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में 2011 के जनगणना के अनुसार 77 प्रतिशत हिन्दू, 20 प्रतिशत मुस्लिम, 1.13 प्रतिशत ईसाई, 0.78 सिख, 0.30 प्रतिशत जैन है. मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में 46.18 प्रतिशत ओबीसी आबादी है. नगर निगम क्षेत्र में मुस्लिम, ब्राह्मण, चंद्रवंशी कुशवाहा वोटर काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनकी आबादी बड़ी है.

क्या कहते हैं मेदिनीनगर के लोग

इस बार का नगर निगम का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है. चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है. लोगों का अपना प्रभाव रहेगा. थोड़ी बहुत राजनीतिक दलों का भी प्रभाव रहेगा, लेकिन प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा के बाद ही कुछ बोलना सही होगा:- हरेंद्र सिंह, नागरिक, मेदिनीनगर नगर निगम

भले ही चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा हो, लेकिन राजनीतिक दल अपना प्रभाव जरूर दिखाना चाह रहे हैं. राजनीतिक दलों की अपनी वोट बैंक पर भी नजर है और वह उसके माध्यम से कैंडिडेट भी देख रहे हैं. चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है:- संजय राम, नागरिक, मेदिनीनगर नगर निगम

संपादक की पसंद

