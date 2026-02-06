ETV Bharat / state

प्रदेश भाजपा की नयी टीम में युवा और महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी, पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने की कवायद

झारखंड प्रदेश भाजपा की नयी टीम में महिलाओं और युवाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है.

Participation of women and youth in new Jharkhand state BJP team
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 6, 2026 at 8:53 PM IST

2 Min Read
रांचीः आदित्य साहू के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा की नयी टीम में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी सर्वाधिक होगी. प्रदेश भाजपा के द्वारा इन दिनों चल रहे मंथन में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी की गई है.

भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी के नयी कमेटी में महिलाओं को 33.5% स्थान दिए जाने की संभावना है. इसके अलावा भाजपा युवा मोर्चा में सक्रिय रहे कार्यकर्ता-नेता को पार्टी के मुख्य धारा में लाने की तैयारी की जा रही है.

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का बयान (ETV Bharat)

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा कहते हैं कि भाजपा संविधान में जो उल्लेखित है उसी के तहत नयी टीम बनेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी संविधान में महिलाओं की भागीदारी, अनुसूचित जाति, जनजाति, युवा आदि वर्गों के लिए स्पष्ट रुप से उल्लेख है. पार्टी के बड़े नेता नयी टीम में इसका जरूर ध्यान रखेंगे. उन्होंने कहा कि जो समर्पित कार्यकर्ता और नेता पार्टी के लिए है उन्हें जरूर नई टीम में स्थान मिलेगा इससे निचले स्तर के कार्यकर्ता को भी मनोबल बढ़ेगा और सभी का समावेश होगा. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाने में महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही है. ऐसे में नई टीम बनाने के समय जरूर इसका ख्याल रखा जाएगा की अधिक से अधिक युवा और महिलाओं की संख्या हो जिस पार्टी संगठनात्मक रूप से मजबूत हो.

मार्च में आदित्य साहू के नेतृत्व में बनेगी भाजपा की नयी टीम

आदित्य साहू को प्रदेश भाजपा की कमान सौंपे जाने के बाद नयी टीम में स्थान बनाने के लिए पार्टी नेता और कार्यकर्ता सक्रिय हैं. इन सबके बीच यह माना जा रहा है कि नये प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा मार्च में होंगे. जानकारी के मुताबिक प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा से पहले बीजेपी की नीतिन नवीन के नेतृत्व में नये राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा होगी. इधर प्रदेश स्तर पर बनने वाली नयी कमेटी में मीडिया विभाग में फेरबदल के अलावे पार्टी के कई प्रदेश महामंत्री भी बदले जाने के आसार हैं. इसके लिए पार्टी के बड़े नेताओं के बीच सामंजस्य बनाकर निर्णय लिया जाएगा.

