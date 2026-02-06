ETV Bharat / state

प्रदेश भाजपा की नयी टीम में युवा और महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी, पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने की कवायद

रांचीः आदित्य साहू के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा की नयी टीम में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी सर्वाधिक होगी. प्रदेश भाजपा के द्वारा इन दिनों चल रहे मंथन में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी की गई है.

भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी के नयी कमेटी में महिलाओं को 33.5% स्थान दिए जाने की संभावना है. इसके अलावा भाजपा युवा मोर्चा में सक्रिय रहे कार्यकर्ता-नेता को पार्टी के मुख्य धारा में लाने की तैयारी की जा रही है.

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का बयान (ETV Bharat)

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा कहते हैं कि भाजपा संविधान में जो उल्लेखित है उसी के तहत नयी टीम बनेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी संविधान में महिलाओं की भागीदारी, अनुसूचित जाति, जनजाति, युवा आदि वर्गों के लिए स्पष्ट रुप से उल्लेख है. पार्टी के बड़े नेता नयी टीम में इसका जरूर ध्यान रखेंगे. उन्होंने कहा कि जो समर्पित कार्यकर्ता और नेता पार्टी के लिए है उन्हें जरूर नई टीम में स्थान मिलेगा इससे निचले स्तर के कार्यकर्ता को भी मनोबल बढ़ेगा और सभी का समावेश होगा. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाने में महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही है. ऐसे में नई टीम बनाने के समय जरूर इसका ख्याल रखा जाएगा की अधिक से अधिक युवा और महिलाओं की संख्या हो जिस पार्टी संगठनात्मक रूप से मजबूत हो.