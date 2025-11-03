वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन में महकेगा कन्नौज का इत्र, राममंदिर-बौद्ध सर्किट और ताजमहल होंगे प्रदर्शित

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 3:42 PM IST

लखनऊः ब्रिटेन की राजधानी लंदन एक बार फिर विश्व पर्यटन जगत का केंद्र बनने जा रही है. आगामी 4 से 6 नवम्बर 2025 तक एक्सेल लंदन में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2025 (डब्ल्यूटीएम) में उत्तर प्रदेश पर्यटन अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएगा. विश्व भर के पर्यटन विशेषज्ञों, निवेशकों और नीति-निर्माताओं के इस विशाल मंच पर उत्तर प्रदेश अपने विविध पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक विरासत और संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत करेगा. यह जानकारी उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी.

तीन दिवसीय वैश्विक आयोजनः मंत्री ने जयवीर सिंह ने बताया कि 'डब्ल्यूटीएम तीन दिवसीय वैश्विक आयोजन है. जो पर्यटन उद्योग के विशेषज्ञों, बी2बी मीटिंग्स, साझेदारी के अवसरों, नवाचार, युवा पेशेवरों तथा समावेशी पर्यटन की अवधारणा पर केंद्रित रहेगा. इस मंच पर पर्यटन प्रोत्साहन से जुड़ी विविध गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी, जिससे उत्तर प्रदेश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर श्रेष्ठ और बहुआयामी पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी.'

स्पिरिचुअल ट्रायंगल और ताजमहलः लंदन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2025 में उत्तर प्रदेश पर्यटन अपने समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव की झलक दुनिया के सामने पेश करेगा. राज्य के पर्यटन स्टॉल का विशेष आकर्षण 'कन्नौज की इत्र विरासत' और शिल्प कौशल को प्रस्तुत करेगा. साथ ही, प्रदेश के स्पिरिचुअल ट्रायंगल (प्रयागराज-अयोध्या-काशी) को भी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण धार्मिक गंतव्य के रूप में दिखाया जाएगा. यूनेस्को विश्व धरोहर विरासत में शामिल और दुनिया के सात आश्चर्यों में से एक ताजमहल को भी वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा.

यूपी से शुरू होती है 'बोधि यात्रा': मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध के जीवन और उपदेशों से जुड़े छह पवित्र स्थल- सारनाथ, कुशीनगर, संकिसा, कपिलवस्तु, कौशांबी और श्रावस्ती हैं. ये सभी तीर्थस्थल मिलकर राज्य को 'बुद्ध भूमि' का गौरव प्रदान करते हैं. इन पवित्र स्थलों को जोड़ने वाला बौद्ध सर्किट अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए ‘बोधि यात्रा’ का मार्ग प्रशस्त करता है. बौद्ध धर्मावलंबी देशों से बड़ी संख्या में पर्यटक प्रतिवर्ष यहां आते हैं. वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2025 में भगवान बुद्ध से जुड़े गंतव्यों को प्रदर्शित किया जा रहा है.

अयोध्या-काशी-मथुरा का भी प्रदर्शन: यूपी पर्यटन के स्टॉल पर अयोध्या श्रीराम मंदिर, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित प्रदेश के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी भव्य रूप में प्रदर्शित किया जाएगा. वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट के माध्यम से उत्तर प्रदेश पर्यटन आध्यात्मिकता, संस्कृति, विरासत और नवाचार को विश्व पटल पर प्रस्तुत करेगा. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'उत्तर प्रदेश पर्यटन निरंतर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों, व्यापार मेलों और ट्रैवल मार्केट्स के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, पर्यटन की विविधता और यात्रा शक्ति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता रहा है. वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट, लन्दन जैसे वैश्विक आयोजन न केवल पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न आयामों को एक मंच पर लाते हैं, बल्कि सामूहिक सहयोग से विश्व पर्यटन के नए युग की मजबूत नींव रखने में भी सहायक सिद्ध होते हैं.'

