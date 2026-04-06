‘एलएसजी-मेट्रो सेल्फी प्रतियोगिता’ में लें हिस्सा और जीतें सुपर जायंट्स से मिलने का मौका, यूपीएमआरसी लेकर आया खास अवसर
‘एलएसजी-मेट्रो सेल्फी प्रतियोगिता’ के जरिए यात्रियों को एलएसजी के खिलाड़ियों से मिलने और उनके लाइव प्रैक्टिस सेशन को देखने का सुनहरा मौका मिलेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 7:06 PM IST
लखनऊ: लखनऊ मेट्रो के यात्रियों के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) एक रोमांचक अवसर लेकर आया है. ‘एलएसजी-मेट्रो सेल्फी प्रतियोगिता’ के जरिए यात्रियों को आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाड़ियों से मिलने और उनके लाइव प्रैक्टिस सेशन को देखने का सुनहरा मौका मिलेगा.
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता के तहत प्रतिभागियों को एलएसजी खिलाड़ियों और टीम के आर्ट वर्क से सजी विशेष 'एलएसजी मेट्रो' के साथ (सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए) सेल्फी या फोटो क्लिक करनी होगी.
इसके बाद प्रतिभागियों को अपनी फोटो इंस्टाग्राम या फेसबुक या एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी एंट्री पोस्ट कर यूपीएमआरसी के आधिकारिक खातों @officialupmrc को टैग करना होगा. डायरेक्ट मैसेज (DM) के जरिए अपना फोन नंबर साझा करना होगा.
उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के शीर्ष तीन विजेताओं को एलएसजी के लाइव प्रैक्टिस सेशन को इकाना स्टेडियम में देखने का अवसर मिलेगा, साथ ही उन्हें विशेष एलएसजी मर्चेंडाइज भी प्रदान किया जाएगा.
इस पहल का उद्देश्य मेट्रो यात्रियों को एक अनूठा और यादगार अनुभव प्रदान करना है, जिससे यात्रियों और लखनऊ मेट्रो के बीच जुड़ाव और मजबूत हो सके. प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल तय की गई है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई अंतरराष्ट्रीय इकाना स्टेडियम में जिस दिन एलएसजी का मैच होता है उस दिन मेट्रो सेवाओं को देर रात तक संचालित किया जाता है, जिससे यात्री आराम से मैच का लुत्फ उठा सकें. अपनी चहेती टीम लखनऊ सुपर जॉइंट्स का हौसला बढ़ा सकें.