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‘एलएसजी-मेट्रो सेल्फी प्रतियोगिता’ में लें हिस्सा और जीतें सुपर जायंट्स से मिलने का मौका, यूपीएमआरसी लेकर आया खास अवसर

‘एलएसजी-मेट्रो सेल्फी प्रतियोगिता’ में फैंस को मौका. ( फोटो सोर्स मेट्रो रेल कॉरपोरेशन )

लखनऊ: लखनऊ मेट्रो के यात्रियों के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) एक रोमांचक अवसर लेकर आया है. ‘एलएसजी-मेट्रो सेल्फी प्रतियोगिता’ के जरिए यात्रियों को आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाड़ियों से मिलने और उनके लाइव प्रैक्टिस सेशन को देखने का सुनहरा मौका मिलेगा. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता के तहत प्रतिभागियों को एलएसजी खिलाड़ियों और टीम के आर्ट वर्क से सजी विशेष 'एलएसजी मेट्रो' के साथ (सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए) सेल्फी या फोटो क्लिक करनी होगी. इसके बाद प्रतिभागियों को अपनी फोटो इंस्टाग्राम या फेसबुक या एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी एंट्री पोस्ट कर यूपीएमआरसी के आधिकारिक खातों @officialupmrc को टैग करना होगा. डायरेक्ट मैसेज (DM) के जरिए अपना फोन नंबर साझा करना होगा.