AICC टैलेंट हंट के दूसरे चरण में शामिल हुए 70 प्रतिभागी, कांग्रेस के प्रवक्ता और टीवी पैनलिस्ट बनने के लिए दी परीक्षा

रांची: झारखंड में कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता, टीवी पैनलिस्ट, रिसर्चर और संचार पदाधिकारी जैसे पदों के लिए टैलेंट की तलाश कर रही है. इसके लिए कांग्रेस ने 18 नवंबर को एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता शुरू किया है. पहले चरण में, राज्य को चार जोन में बांटा गया था और उन जोन के जिलों के कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग की गई थी.

कांग्रेस पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस टैलेंट हंट के लिए पूरे राज्य से 250 आवेदन मिले थे. इनमें से 80 अभ्यर्थी दूसरे चरण के लिए क्वालिफाई हुए. इनमें से 70 कैंडिडेट्स रविवार को अंतिम चरण की परीक्षा में शामिल हुए. रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इससे जुड़े लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन हुआ.

जानकारी देते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश (ईटीवी भारत)

राज्य भर से आए प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि टैलेंट हंट झारखंड के प्रतिभावान लोगों को सामने लाने की एक कोशिश है. टैलेंट हंट ऐसे लोगों को खोजने और उन्हें पार्टी से जोड़ने की एक कोशिश है जो कांग्रेस पार्टी की नीति और सिंद्धांत के प्रति आदर रखते हैं और लोगों तक कांग्रेस के विचारों को प्रभावशाली तरीके से पहुंचाने की काबिलियत रखते हैं.

उन्होंने कहा कि इस पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से चुने गए लोगों को AICC और झारखंड कांग्रेस के मीडिया और संचार विभाग में पदों पर नियुक्त किया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया से कई नए लोग भी सामने आए हैं जो कांग्रेस के विचारों को जनता तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्हें उचित माध्यम नहीं मिल पा रहा था. टैलेंट हंट ने उन्हें मौका दिया है.