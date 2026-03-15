विकसित राजस्थान रन: बाड़मेर में प्रतिभागियों को बंटने को आए अवधिपार बिस्किट...

विकसित राजस्थान रन: बाड़मेर में प्रतिभागियों को बंटने को आए अवधिपार बिस्किट...
प्रशासन ने सफाई दी कि वितरण के दौरान पता चला कि एक कर्टन में अवधिपार बिस्किट थे, जिन्हें तुरंत अलग कर दिया. वितरण नहीं किया.
Published : March 15, 2026 at 3:20 PM IST
बाड़मेर: जिले में राजस्थान दिवस को लेकर रविवार को विकसित राजस्थान रन-2026 की गई, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया. पीजी कॉलेज से शुरू दौड़ हाई स्कूल मैदान पहुंच कर समाप्त हुई. यहां प्रतिभागियों को अल्पाहार के लिए केले और बिस्किट वितरित किए गए. इनमें बिस्किट के कुछ पैकेट अवधिपार थे, जो प्रतिभागियों को बांट दिए गए. मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की.
दौड़ में शामिल टीकूराम ने बताया कि उन्हें पारले-जी के बिस्किट दिए थे, जिनकी एक्सपायरी डेट एक सप्ताह पहले ही निकल चुकी थी. इन बिस्किट को खाने से तबीयत खराब हो जाती तो जिम्मेदारी कौन लेता. प्रतिभागियों ने प्रशासन पर नाराजगी जताई. जिला जनसंपर्क अधिकारी प्रमोद वैष्णव ने बताया कि बाड़मेर मुख्यालय पर विकसित राजस्थान रन के समापन के दौरान प्रतिभागियों को लगभग 5000 अल्पाहार पैकेट बांटे गए.
इसमें बिस्किट भी थे. वितरण के दौरान पता चला कि एक कार्टन में अवधिपार बिस्किट थे, जिन्हें तुरंत अलग कर दिया. इनका वितरण नहीं किया. बाकी बिस्किट सही थे, जिन्हें वितरित किया. प्रशासन ने तुरंत नगर परिषद और फूड सेफ्टी टीम को वितरक के प्रतिष्ठान पर भेजकर कार्रवाई की. कार्यक्रम में अवधिपार बिस्किट बांटने की बात तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है.
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बाड़मेर मुख्यालय पर विकसित राजस्थान रन में जन प्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी, जवान एवं विद्यार्थियों के साथ आमजन ने खासा उत्साह दिखाया. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से दौड़ को जिला कलेक्टर टीना डाबी, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत, समाजसेवी स्वरूप सिंह खारा, किशोर सिंह कानोड़, देवीलाल कुमावत,रमेश सिंह इंदा ने हरी झंडी दिखाई. इसमें शामिल प्रतिभागी शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए स्टेशन रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां विजेताओं को सम्मानित किया गया.
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