31 अक्टूबर को होगा झारखंड स्कूल टैलेंट सर्च का ग्रैंड फिनाले: पांचों प्रमंडलों के 96 प्रतिभागी गायन और नृत्य में दिखाएंगे हुनर
रांची में झारखंड स्कूल टैलेंट सर्च के ग्रैंड फिनाले में पांच प्रमंडल के प्रतिभागी अपना हुनर दिखाएंगे. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 26, 2026 at 9:02 PM IST
रांचीः झारखंड स्कूल टैलेंट सर्च 2026 ‘सुर एवं ताल संग्राम’ का राज्य स्तरीय ग्रैंड फिनाले 31 अक्टूबर को आयोजित होगा. इसमें राज्य के पांचों प्रमंडलों से चयनित 96 विद्यार्थी गायन और नृत्य प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे. फिनाले से पहले प्रतिभागियों के लिए 29 और 30 अक्टूबर को रांची में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा. प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करना है. प्रमंडल स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से चयनित प्रतिभागियों को अब राज्य स्तरीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. गायन और नृत्य के क्षेत्र में विद्यार्थियों की क्षमता को सामने लाने के साथ उनकी रचनात्मकता और अभिव्यक्ति कौशल को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया जा रहा है.
दुमका में प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता संपन्न
इसी क्रम में सोमवार को दुमका के इंडोर स्टेडियम में गायन और नृत्य प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ संथाल परगना प्रमंडल की प्रतियोगिताएं संपन्न हुईं. इसमें दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, देवघर और साहिबगंज के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने गायन और नृत्य के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.
राज्य स्तरीय ग्रैंड फिनाले में गायन और नृत्य प्रतियोगिताओं के लिए अलग-अलग निर्णायक मंडल बनाए गए हैं. नृत्य प्रतियोगिता में अलीशा सिंह, प्रिया वर्मा, गार्गी मलकानी और राहुल भगत निर्णायक की भूमिका निभाएंगे. वहीं, गायन प्रतियोगिता के प्रदर्शन का मूल्यांकन असलम खान, पार्श्व गायिका ममता रावत और दोयल गोस्वामी करेंगी. निर्णायक मंडल प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों के आधार पर विजेताओं का चयन करेगा.
कला के जरिए सर्वांगीण विकास पर जोर
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में कला और सांस्कृतिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है. झारखंड के सरकारी और निजी विद्यालयों में प्रतिभाओं की अपार संभावनाएं हैं. जरूरत है कि इन प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें निखरने और आगे बढ़ने के लिए उचित मंच और अवसर उपलब्ध कराए जाएं.
उन्होंने कहा कि झारखंड स्कूल टैलेंट सर्च 2026 इसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलेगा. साथ ही, उनमें आत्मविश्वास, रचनात्मकता और अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी. राज्य स्तरीय ग्रैंड फिनाले में चयनित 96 प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा.
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