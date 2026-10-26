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31 अक्टूबर को होगा झारखंड स्कूल टैलेंट सर्च का ग्रैंड फिनाले: पांचों प्रमंडलों के 96 प्रतिभागी गायन और नृत्य में दिखाएंगे हुनर

झारखंड स्कूल टैलेंट सर्च 2026 ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड स्कूल टैलेंट सर्च 2026 ‘सुर एवं ताल संग्राम’ का राज्य स्तरीय ग्रैंड फिनाले 31 अक्टूबर को आयोजित होगा. इसमें राज्य के पांचों प्रमंडलों से चयनित 96 विद्यार्थी गायन और नृत्य प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे. फिनाले से पहले प्रतिभागियों के लिए 29 और 30 अक्टूबर को रांची में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा. प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा.

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करना है. प्रमंडल स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से चयनित प्रतिभागियों को अब राज्य स्तरीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. गायन और नृत्य के क्षेत्र में विद्यार्थियों की क्षमता को सामने लाने के साथ उनकी रचनात्मकता और अभिव्यक्ति कौशल को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया जा रहा है.