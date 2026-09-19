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भारतीय युवा संसद में दिखी 'मिनी इंडिया' की तस्वीर, अलग-अलग राज्यों से आए युवाओं ने साझा किए अनुभव

जायकेदार खाना भी आया पसंद : असम से आईं प्रतिभागी मौसमी राजवंशी ने कहा कि देशभर के लोगों को असम घूमने के लिए आना चाहिए. मां कामाख्या की भूमि होने के कारण असम धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया कि युवा संसद के दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से आए प्रतिभागियों से उनकी दोस्ती हुई. जयपुर में उन्हें घर जैसा माहौल मिला और कार्यक्रम के प्रबंधन से भी पूरा सहयोग मिला. राजस्थान आने का यह उनका पहला अवसर है और इस दौरान उन्हें जयपुर की कई जगहों को देखने का मौका मिला. जयपुर के जायकेदार खाने का अनुभव भी उन्हें पसंद आया.

असम के युवाओं ने साझा की राज्य की विविधता : असम से आए प्रतिभागी देहरासन अरदरी ने कहा कि जयपुर आकर भारतीय युवा संसद में भाग लेना उनके लिए अच्छा अनुभव रहा. उन्होंने भारतीय युवा संसद के आयोजन के लिए आभार जताया और कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्हें यह समझने का अवसर मिला कि देश के अलग-अलग राज्यों में समाज किस तरह काम करता है और वहां के लोगों का दृष्टिकोण क्या है. उन्होंने कहा कि असम की भौगोलिक स्थिति भी उसे विशेष बनाती है. राज्य अलग-अलग देशों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है और राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में मौसम में भी विविधता देखने को मिलती है. असम में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जो देश-दुनिया के लोगों को आकर्षित करते हैं.

अरुणाचल प्रदेश के प्रतिभागी ने ये बताया : सोशल मीडिया पर आमतौर पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर लोगों की जितनी जानकारी होती है, उनका राज्य उससे कहीं ज्यादा विविध और समृद्ध है. खुमजुम ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं. करीब 26 प्रमुख जनजातियों और 100 से अधिक उपजातियों के साथ यहां विविध संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है. उनके मुताबिक, अलग-अलग समुदायों की मौजूदगी के कारण अरुणाचल प्रदेश को एक तरह से 'मिनी भारत' के रूप में भी देखा जा सकता है.

भारत को देखने का नया नजरिया मिला : अरुणाचल प्रदेश से आए प्रतिभागी खुमजुम ने बताया कि युवा संसद का कार्यक्रम उनके लिए काफी जानकारीपरक रहा. कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के राज्यपालों और अन्य अतिथियों से मिलने और उनके अनुभव सुनने का अवसर मिला. इससे उन्हें भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था को समझने में काफी मदद मिली. युवा संसद के माध्यम से उन्हें देश के अलग-अलग राज्यों से आए प्रतिभागियों से बातचीत करने का अवसर मिला. इस दौरान भारत के अलग-अलग हिस्सों को देखने और समझने का एक नया नजरिया सामने आया.

जयपुर : भारतीय युवा संसद के मंच पर देश के अलग-अलग राज्यों से आए युवाओं को न सिर्फ भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था और उसकी कार्यप्रणाली को समझने का अवसर मिला, बल्कि अलग-अलग राज्यों की संस्कृति, परंपराओं, खान-पान और सामाजिक जीवन को करीब से जानने का भी मौका मिला. कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों ने अपने-अपने राज्यों की विशेषताओं को साझा किया. उन्होंने बताया कि इस तरह के मंच युवाओं को अपनी बात रखने के साथ देश के अलग-अलग हिस्सों को समझने का अवसर देते हैं.

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युवाओं को मिला आत्मविश्वास : असम से आए प्रतिभागी रायन ने कहा कि भारतीय युवा संसद में आकर उन्हें काफी अच्छा लगा. उन्होंने युवाओं से इस तरह के कार्यक्रमों में अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की. उनके अनुसार, ऐसे मंच युवाओं को अलग-अलग विषयों पर बोलने और अपनी बात रखने का अवसर देते हैं. रायन ने कहा कि उत्तर भारत में आकर उन्हें अच्छा अनुभव मिला, लेकिन राजस्थान की मेहमाननवाजी और यहां के लोगों का मित्रवत व्यवहार उन्हें विशेष रूप से पसंद आया. असम की ही प्रतिभागी श्रमी दास ने कहा कि भारतीय युवा संसद उनके लिए ऐसा मंच है, जहां उन्हें अपने राज्य और अपनी संस्कृति के बारे में दूसरे राज्यों के युवाओं से बातचीत करने का अवसर मिला. साथ ही वे अन्य राज्यों की संस्कृति और परंपराओं को भी करीब से समझ सकीं.

जयपुर में तीन दिनों का हुआ कार्यक्रम (ETV Bharat Jaipur)

मणिपुर के युवा ने बताया राज्य का खास आकर्षण : मणिपुर से आए प्रतिभागी आरके किरब ने कहा कि उत्तर पूर्व भारत से एक प्रतिभागी के रूप में भारतीय युवा संसद में शामिल होना उनके लिए काफी अच्छा अनुभव है. अलग-अलग राज्यों के प्रतिभागियों के साथ बातचीत के दौरान उन्हें उनकी संस्कृति, खान-पान और परंपराओं के बारे में जानने का मौका मिला. राजस्थान में पहली बार आने पर यहां के खान-पान और रहन-सहन से जुड़ी कई ऐसी बातें जानने को मिलीं, जो उनकी अपनी संस्कृति से अलग हैं. उन्होंने देश के लोगों से मणिपुर घूमने की अपील की. उन्होंने कहा कि राज्य में प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से कई खास स्थान हैं. उन्होंने मणिपुर के लोकटक झील क्षेत्र में स्थित तैरते हुए फुम्दी द्वीपों और 'फुम्दी' पर बने केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को राज्य के खास आकर्षणों में बताया.

छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की झलक भी दिखी : छत्तीसगढ़ से आईं प्रतिभागी विप्राशी पाठक ने भारतीय युवा संसद के अनुभव को लेकर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि इस मंच के जरिए उन्हें अलग-अलग राज्यों से आए लोगों को जानने और समझने का अवसर मिला. छत्तीसगढ़ से आईं एक अन्य प्रतिभागी ने बताया कि वह पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हुई हैं. अलग-अलग राज्यों से आए युवाओं के साथ बातचीत और उनके अनुभव जानने से उन्हें काफी कुछ सीखने का मौका मिला. उनके मुताबिक, कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें नए लोगों से मिलने और नए अनुभव हासिल करने की खुशी है.

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युवाओं को चाहिए अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच : महाराष्ट्र के पुणे से आई प्रतिभागी ने कहा कि भारतीय युवा संसद में शामिल होकर उन्हें काफी बेहतर अनुभव हो रहा है. उन्होंने कहा कि आज के युवाओं के पास नए विचार हैं और नई चीजें खोजने की क्षमता भी हैं. जरूरत सिर्फ इतनी है कि उन्हें अपनी प्रतिभा और विचारों को सामने रखने के लिए सही मंच मिले. उन्होंने भारतीय युवा संसद को युवाओं के लिए ऐसा ही एक अवसर बताया, जहां वे अपनी बात रखने और दूसरे युवाओं के विचारों को समझने का मौका पा सकते हैं.

जयपुर में भारतीय युवा संसद (ETV Bharat Jaipur)

त्रिपुरा के प्रतिभागी ने बताई सीमावर्ती राज्य की पहचान : त्रिपुरा से आए सुमन पॉल ने बताया कि उनका राज्य भौगोलिक रूप से काफी महत्वपूर्ण स्थिति में है. त्रिपुरा की सीमाएं तीन तरफ अलग-अलग राज्यों और बांग्लादेश से जुड़ी हैं- दो तरफ बांग्लादेश, एक तरफ असम और दूसरी तरफ मिजोरम. उन्होंने कहा कि भारतीय युवा संसद में वह उत्तर पूर्वी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. इस दौरान उन्हें दूसरे राज्यों से आए प्रतिभागियों से अपने राज्य के हेरिटेज और संस्कृति के बारे में बातचीत करने का अवसर मिल रहा है. उन्होंने मां त्रिपुरेश्वरी के ऐतिहासिक मंदिर को राज्य की प्रमुख पहचान बताया. उन्होंने कहा कि एक समय त्रिपुरा में राजाओं का शासन था, लेकिन आज यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है. इसके साथ ही राज्य की प्राकृतिक खूबसूरती भी लोगों को आकर्षित करती है.

अलग-अलग राज्यों के युवाओं ने एक-दूसरे को जाना : भारतीय युवा संसद के दौरान सामने आए प्रतिभागियों के अनुभवों से यह भी सामने आया कि कार्यक्रम केवल संसदीय व्यवस्था और लोकतंत्र को समझने तक सीमित नहीं रहा. अलग-अलग राज्यों से आए युवाओं के बीच संवाद ने उन्हें भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को करीब से समझने का अवसर दिया. अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय विविधता से लेकर असम की धार्मिक और प्राकृतिक पहचान, मणिपुर की अनूठी प्राकृतिक विरासत, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, महाराष्ट्र के युवाओं के विचार और त्रिपुरा के इतिहास एवं हेरिटेज तक, कार्यक्रम में 'विविधता में एकता' की तस्वीर देखने को मिली. प्रतिभागियों ने बताया कि अलग-अलग राज्यों से आए युवाओं के साथ संवाद के दौरान उन्हें न केवल अपने राज्य को दूसरे नजरिए से देखने का मौका मिला, बल्कि देश के अन्य हिस्सों के लोगों की संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली को भी समझने का अवसर मिला.

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