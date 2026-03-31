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मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026: प्रदेशभर से 500 प्रतिभागियों ने दिखाया दम, ग्रैंड फिनाले 11 अप्रैल को

ऑडिशन के जूरी पैनल में सीनियर मॉडल और अभिनेत्री तारा खान, मॉडल और अभिनेत्री रोशनी घोष, सफारी ग्रुप से पवन गोयल शामिल थे.

Rajasthan Glamour 2026
फैशन शो में शामिल प्रतिभागी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 31, 2026 at 7:52 PM IST

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जयपुर: राजस्थान के उभरते मॉडल्स और प्रतिभाशाली महिलाओं को अपनी अलग पहचान बनाने का मंच देने के लिए ब्यूटी पेजेंट 'मिस और मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026 सीजन 1' का आयोजन किया गया. ग्रैंड ऑडिशन में प्रदेशभर से 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया. प्रतिभागियों में काफी उत्साह देखा गया. ग्रैंड फिनाले 11 अप्रैल को जयपुर के चाकसू में एक रिसॉर्ट में आयोजित किया जाएगा, जहां सबसे योग्य प्रतियोगी प्रतिष्ठित खिताबों के लिए मुकाबला करेंगे.

आयोजक चिराग ने बताया कि कई शहरों में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलने के बाद, ब्यूटी पेजेंट 'मिस और मिसेज' राजस्थान ग्लैमर 2026 सीजन 1' का ऑडिशन मंगलवार को जयपुर के गोपालपुरा बाईपास रोड स्थित होटल ग्रैंड सफारी में हुआ. यह पेजेंट पूरे राजस्थान के उभरते मॉडल्स और प्रतिभाशाली महिलाओं को उनके आत्मविश्वास, शालीनता और अपनी अलग पहचान बनाने का एक मंच प्रदान करता है. ऑडिशन में जयपुर, अजमेर, दौसा, अलवर समेत प्रदेशभर से 500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. ऑडिशन को लेकर प्रतिभागियों में काफी उत्साह नजर आया. उन्होंने कहा कि फैशन इंडस्ट्री में जयपुर और राजस्थान आगे बढ़ रहा है, इसलिए इस तरह के मंच की बहुत ज्यादा आवश्यकता है. 11 अप्रैल को ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है.

पढ़ें: हाथी गांव में अनूठा फैशन शो, 'चंदा' पहनेगी 62 किलो के शाही गहने, बन ठन कर रैंप वॉक करेगी 'मारुति'

आयोजक राकेश कुमार ने बताया कि मिस और मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026 - सीज़न 1 का ग्रैंड फिनाले 11 अप्रैल को जयपुर के चाकसू में टोंक रोड स्थित एक रिसॉर्ट में आयोजित किया जाएगा, जहां सबसे योग्य प्रतियोगी प्रतिष्ठित खिताबों के लिए मुकाबला करेंगे. यह ब्यूटी पेजेंट महिलाओं को सशक्त बनाता है, साथ ही राजस्थान के फैशन और ग्लैमर उद्योग में नए कीर्तिमान स्थापित करता है. ऑडिशन के जूरी पैनल में सीनियर मॉडल और अभिनेत्री तारा खान, मॉडल और अभिनेत्री रोशनी घोष, सफारी ग्रुप से पवन गोयल और एनएस एंड एसजीएम आउटडोर्स से जेडी माहेश्वरी शामिल थे. जयपुर ऑडिशन के मुख्य अतिथि के रूप में मोहित तिवारी, हुकम सिंह, महेश शर्मा, ऋषभ अग्रवाल और नितिन भोगल शामिल रहे.

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