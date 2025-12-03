मंगोलिया, म्यांमार समेत 9 देशों के प्रतिभागी गाजियाबाद में रहे विशेष ट्रेनिंग, इस क्षेत्र को मिलेगी मजबूती
बताया गया कि कार्यक्रम प्रतिभागी देशों की नियामक एवं तकनीकी क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
Published : December 3, 2025 at 7:59 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: एडवांस्ड लेवल टेलीकॉम ट्रेंनिंग सेंटर (Advance Level Telecom Training Centre- ALTTC) गाजियाबाद में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 तक "स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग एवं मैनेजमेंट" पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय APT प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. प्रशिक्षण कार्यक्रम में एशिया पेसिफिक क्षेत्र के बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओ PDR, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, तुवालु और वियतनाम के प्रतिभागी शामिल हुए हैं. ये प्रशिक्षण ALTTC द्वारा आयोजित होने वाला 50वां अंतर्राष्ट्रीय APT (Asia Pacific Telecommunity) बैच है, जो कि भारत की वैश्विक दूरसंचार प्रशिक्षण क्षमता को और मजबूत करेगा.
प्रशिक्षण में विभिन्न शीर्ष संस्थानों और संगठनों के वक्ता शामिल हो रहे हैं. इसमें टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर के वरिष्ठ अधिकारी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एडवाइजर, नेशनल कम्युनिकेशन एकेडमी - वायरलेस विंग के विशेषज्ञ, JIIT नोएडा के प्रोफेसर, NOOC मॉनिटरिंग सेंटर के अधिकारी, ALTTC एवं DOT के अधिकारी शामिल हैं. प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, साइबर सुरक्षा, मॉनिटरिंग तकनीक और 6G आदि के लिए जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है.
भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि गाजियाबाद में स्थित एडवांस्ड लेवल टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर (ALTTC) में विश्वस्तरीय ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है. इसमें एशिया पेसिफिक टैली कम्युनिटी के 9 देशों के प्रतिनिधि यहां आए हुए हैं. ट्रेनिंग के दौरान विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों को सिखाया जा रहा है कि स्पेक्ट्रम का बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है. भारत को एशिया पेसिफिक टैलीकम्युनिटी को प्रतिष्ठित ट्रेनिंग देने के लिए चुना गया है. - डॉ मनीष शुक्ला, मुख्य महाप्रबंधक, ALTTC (गाजियाबाद)
प्रशिक्षण का समन्वय साइबर सिक्योरिटी एवं स्पेक्ट्रम प्रबंधन विशेषज्ञ के.के. एस यादव द्वारा किया जा रहा है. उन्होंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय APT प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागी देशों की नियामक एवं तकनीकी क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. एडवांस्ड लेवल टेलीकॉम ट्रेंनिंग सेंटर और APT का यह सहयोग भारत को वैश्विक दूरसंचार प्रशिक्षण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा.
नौ देशों से आए प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन सेटेलाइट की आवश्यकता, स्पेक्ट्रम के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन, लाइसेंसिंग, मॉनिटरिंग तकनीक और वैश्विक रुझानों पर जानकारी दी गई. वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन APT देशों से आए प्रतिभागियों ने नेशनल कोऑर्डिनेशन एजेंसी कैंपस में लाइव लैब डेमो का भ्रमण किया, जहां उन्होंने भारत की तेजी से प्रगति कर रही डिजिटल और सैटेलाइट तकनीक के बारे में बारीकी से समझा.
