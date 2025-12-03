ETV Bharat / state

मंगोलिया, म्यांमार समेत 9 देशों के प्रतिभागी गाजियाबाद में रहे विशेष ट्रेनिंग, इस क्षेत्र को मिलेगी मजबूती

नई दिल्ली/गाजियाबाद: एडवांस्ड लेवल टेलीकॉम ट्रेंनिंग सेंटर (Advance Level Telecom Training Centre- ALTTC) गाजियाबाद में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 तक "स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग एवं मैनेजमेंट" पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय APT प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. प्रशिक्षण कार्यक्रम में एशिया पेसिफिक क्षेत्र के बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओ PDR, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, तुवालु और वियतनाम के प्रतिभागी शामिल हुए हैं. ये प्रशिक्षण ALTTC द्वारा आयोजित होने वाला 50वां अंतर्राष्ट्रीय APT (Asia Pacific Telecommunity) बैच है, जो कि भारत की वैश्विक दूरसंचार प्रशिक्षण क्षमता को और मजबूत करेगा.

प्रशिक्षण में विभिन्न शीर्ष संस्थानों और संगठनों के वक्ता शामिल हो रहे हैं. इसमें टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर के वरिष्ठ अधिकारी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एडवाइजर, नेशनल कम्युनिकेशन एकेडमी - वायरलेस विंग के विशेषज्ञ, JIIT नोएडा के प्रोफेसर, NOOC मॉनिटरिंग सेंटर के अधिकारी, ALTTC एवं DOT के अधिकारी शामिल हैं. प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, साइबर सुरक्षा, मॉनिटरिंग तकनीक और 6G आदि के लिए जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है.

डॉ मनीष शुक्ला, मुख्य महाप्रबंधक, ALTTC (ETV Bharat)