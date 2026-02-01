ETV Bharat / state

तीन दिन से लापता 10 वर्षीय बच्चे का खेत में मिला क्षत-विक्षत शव, गले में लगा था रस्सी का फंदा

लखीमपुर खीरी: जिले के निघासन कोतवाली क्षेत्र के पचपेड़ी गांव में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गांव से करीब 400 मीटर दूर कब्रिस्तान के पास स्थित केले के खेत में एक 10 वर्षीय बालक का अधखाया शव बरामद हुआ. शव मिलने की सूचना मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई. वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. मृतक की पहचान शुक्रवार से लापता 10 वर्षीय गुलाम हुसैन उर्फ मुन्ना पुत्र मदारू के रूप में हुई है.

बता दें कि गुलाम हुसैन उर्फ मुन्ना बीते शुक्रवार से लापता था. परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को गांव के ही इकबाल ने गुलाम हुसैन को अपने घर के पास कुछ पीते हुए देखा था. इकबाल ने बच्चे से घर में शिकायत करने की बात कही थी. इसी डर से बालक वहां से चला गया और उसके बाद घर वापस नहीं लौटा.

काफी देर तक बालक के घर न लौटने पर परिजन चिंतित हो उठे. रिश्तेदारों और गांव के आसपास उसकी तलाश की गई, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद परिजनों ने कोतवाली निघासन में बालक की गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस भी परिजनों के साथ मिलकर तलाश में जुटी रही, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.

इसी दौरान उसकी नजर कब्रिस्तान के पास स्थित केले के खेत में पड़े एक बच्चे के शव पर पड़ी. शव की हालत देखकर महिला चीख पड़ी. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई.

सूचना मिलने पर कोतवाली निघासन पुलिस और झंडी पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. शव क्षत-विक्षत और अधखाया हुआ था, जिससे प्रथम दृष्टया किसी वन्यजीव द्वारा शव को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि बालक के गले में प्लास्टिक की रस्सी का फंदा मिलने से मामला संदिग्ध हो गया.