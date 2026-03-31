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युवक का अधजला शव बरामद, अब तक नहीं हुई लाश की पहचान

पलामू के बिश्रामपुर इलाके से एक युवक का अधजला शव बरामद हुआ है.

Partially burnt body of youth recovered in Chhipadohar of Palamu
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 31, 2026 at 11:28 PM IST

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पलामूः जिला में बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के छिपादोहर में एक युवक का अधजला शव बरामद हुआ है. मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के पहचान की कोशिश की जा रही है.

मंगलवार की देर शाम पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि विश्रामपुर थाना क्षेत्र के छिपादोहर के सोनपुरवा टांड़ में एक युवक का अधजला शव पड़ा हुआ है. इस मामले की जानकारी मिलने के बाद बिश्रामपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची थी और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है.

आसपास के ग्रामीणों ने शव को पहचानने से इनकार कर दिया है और ग्रामीणों ने पुलिस को बताया है कि युवक आसपास के इलाके का नहीं है. पुलिस ने मामले में पड़ोसी थाना के साथ-साथ पड़ोसी जिलों से भी संपर्क किया है. आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या के बाद शव को जलाया गया है. शव की कमर से ऊपर का हिस्सा जला हुआ है. शव को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में सुरक्षित रखा गया है, पोस्टमार्टम के बाद मौत के वास्तविक कारणों का भी पता चल पाएगा.

पलामू पुलिस ने मृतक की फोटो से संबंधित एक पोस्टर और पर्चा भी जारी किया है और लोगों से पहचान करने की अपील भी की है. एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ है. इसी सूचना के आलोक में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है.

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अधजले शव की जांच
PALAMU
PARTIALLY BURNT BODY RECOVERED
SUSPECTED MURDER OF YOUNG MAN
DEAD BODY RECOVERED

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