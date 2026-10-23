एटा में जलती चिता से निकाला युवक का अधजला शव, पत्नी बोली- परिजन कोर्ट मैरिज का बना रहे थे दबाव
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भिजवा दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 3:54 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 4:23 PM IST
एटा : देहात थाना क्षेत्र के भगीपुर बढ़ेरा गांव में देर रात पुलिस ने 22 वर्षीय युवक के शव को धधकती हुई चिता के बीच से बाहर निकाला. मृतक के ससुराल पक्ष के लोगों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भिजवा दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
बताया जा रहा है कि कोतवाली देहात के भागीपूय बढ़ेरा गांव के रहने वाले गौतम (22) का अपनी पत्नी शिवानी के साथ कुछ समय से वैवाहिक विवाद चल रहा था. बीते 11 अक्टूबर को गौतम अपनी पत्नी को दलेलपुर उसके मायके छोड़ आया था, जहां से शिवानी गुरुवार की सुबह ही वापस अपनी ससुराल लौटी थी.
परिजनों के अनुसार, रात में पूरे परिवार ने एक साथ भोजन किया. शिवानी अपने कमरे में चली गई और गौतम का अपने पिता और मां से शिवानी को लेकर विवाद होने लगा. आपसी कहासुनी काफी बढ़ गई, जिसके बाद मानसिक तनाव में आकर गौतम ने घर से करीब 200 मीटर दूर स्थित घेर (पशु बांधने का स्थान) में जाकर आत्महत्या कर ली.
युवक की मृत्यु के बाद परिजनों ने पुलिस और ससुराल पक्ष के लोगों को बिना कोई सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया और आनन फानन गुरुवार की रात्रि के लगभग 11 बजे, भगीपुर बढ़ेरा गांव से करीब एक किलोमीटर दूर काली नदी के तट पर आनन-फानन में चिता सजाई गई और शव को मुखाग्नि दे दी गई.
इसी बीच, भनक लगते ही गौतम के ससुराल पक्ष वाले मौके पर पहुंच गए. अन्य लोगों के आने का हवाला देते हुए अंतिम संस्कार सुबह करने की बात कही, जिस पर गौतम के परिजनों और गांव वालों ने शिवानी के परिजनों से मारपीट करनी शुरू कर दी. युवक की हत्या की आशंका और देर रात अंतिम संस्कार किए जाने की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची.
गुरुवार रात 11 बजे जब चिता पूरी तरह धधक रही थी, तभी कोतवाली देहात थाना प्रभारी केके लोधी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचे, कानून-व्यवस्था और साक्ष्य मिटाने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाई और जलती चिता की आग को शांत करवाकर युवक के अधजले शव को बाहर निकाला.
मृतक की पत्नी शिवानी ने अपने सास-ससुर पर अत्यंत गंभीर आरोप लगाए हैं. शिवानी का आरोप है कि गुरुवार को ससुराल आने पर उसके साथ मारपीट की गई. घर में एक युवती पहले से उपस्थित थी, जो सास की रिश्ते में भतीजी लगती है. ससुराल के लोग गौतम पर शिवानी को तलाक देकर दूसरी युवती के साथ कोर्ट मैरिज करने का दबाव बना रहे थे. पत्नी का आरोप है कि इसी षड्यंत्र के तहत उसके पति की हत्या की आशंका जाहिर की और साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से रात्रि के अंधकार में शव को जलाया जा रहा था.
थाना प्रभारी केके लोधी ने बताया कि मामला पारिवारिक कलह के कारण की गई आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. ससुराल पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए शव को चिता से निकालकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों का निर्धारण हो सकेगा, जिसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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