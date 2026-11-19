दिलशाद गार्डन में मिली युवक की अधजली लाश, पहचान में जुटी पुलिस
फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हुई है और पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.
Published : November 19, 2026 at 3:11 PM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली शाहदरा जिले के दिलशाद गार्डन इलाके में एक युवक का अधजला शव मिलने का मामला सामने आया है. शव जीटीबी एन्क्लेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत जनता फ्लैट के पास झाड़ियों में पड़ा मिला. युवक का शरीर बुरी तरह जला हुआ था. उसका चेहरा भी झुलस गया है, जिसके कारण उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है. सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाना पुलिस के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जांच टीमें मौके पर पहुंचीं.
डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 10 बजे एक युवक ने जनता फ्लैट के पीछे झाड़ियों में शव पड़े होने की सूचना दी थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और अन्य विशेषज्ञ जांच टीमों को भी बुलाया गया. टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए.
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प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मृतक की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है. शव का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह जला हुआ था और चेहरा भी बुरी तरह झुलसा हुआ था. इस वजह से फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास कर रही है.
पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई. क्या उसकी हत्या करने के बाद शव को जलाया गया या फिर वारदात को अंजाम देने का तरीका कुछ और था, इसकी भी जांच की जा रही है. घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ मृतक की पहचान और घटनाक्रम से जुड़े सुराग जुटाए जा रहे हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया के साथ पुलिस मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है. फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हुई है और पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.
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