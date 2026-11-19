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दिलशाद गार्डन में मिली युवक की अधजली लाश, पहचान में जुटी पुलिस

दिल्ली में मिली युवक की लाश ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली शाहदरा जिले के दिलशाद गार्डन इलाके में एक युवक का अधजला शव मिलने का मामला सामने आया है. शव जीटीबी एन्क्लेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत जनता फ्लैट के पास झाड़ियों में पड़ा मिला. युवक का शरीर बुरी तरह जला हुआ था. उसका चेहरा भी झुलस गया है, जिसके कारण उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है. सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाना पुलिस के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जांच टीमें मौके पर पहुंचीं.