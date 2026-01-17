ETV Bharat / state

पलामू में अधजले शव की हुई पहचान, परिजनों ने दर्ज करायी एफआईआर, पत्थर से कूचकर हुई थी हत्या

पलामू के चैनपुर में मिले अधजले शव की पहचान हो गई. पुलिस ने हत्या को लेकर एफआईआर दर्ज की है.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 17, 2026 at 10:23 PM IST

पलामू: जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के गुरहा के इलाके से बरामद अधजले शव की पहचान हो गई. बरामद शव मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के आबादगंज के रहने वाले शंकर राम की है. मृतक की पत्नी और बच्चों ने शव की पहचान की. मृतक की पत्नी ने हत्या की आशंका जताई है. जिसके बाद आवेदन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है.

चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि मृतक की पत्नी और बच्चों ने शव की पहचान की है, पत्नी के आवेदन के आधार पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और अपराधियों का पता लगा रही है.

बता दें कि शुक्रवार को चैनपुर गुरहा के इलाके में पुलिस ने एक अधजला शव बरामद किया था. व्यक्ति की पत्थर से कूचकर हत्या की गई थी. फिर शव को जलाने की कोशिश की गई थी. शव बरामदगी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखा. पुलिस शव की पहचान की कोशिश कर रही थी. शनिवार को शव की पहचान हुई.

दरअसल, मृतक शंकर राम मेदिनीनगर के आबादगंज के सिंचाई कॉलोनी के क्वार्टर में रहता था. 15 जनवरी की सुबह वह घर से बाहर निकला था. वह मजदूरी करता था जबकि उसकी पत्नी रीमा देवी घरेलू काम करती है. शंकर राम की बेटी नौवीं क्लास की छात्रा है. परिजनों ने शुरुआत में जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई थी. इधर, मेदिनीनगर टाउन थाना के कान्दू मोहल्ला से शुक्रवार को बरामद शव की पहचान नहीं हो पाई है. शव की पहचान के लिए पुलिस कोशिश कर रही है.

