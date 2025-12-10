ETV Bharat / state

1984 सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में एक गवाह के आंशिक बयान दर्

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में एक गवाह का आंशिक बयान दर्ज किया गया. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई कल यानि 11 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान गवाह निधि भारद्वाज के आंशिक बयान दर्ज किए गए. आरोपी की ओर से पेश वकील ने कहा कि डीवीडी और सीडी की प्रति उन्हें पहले से नहीं मिली है. उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई के वकील को निर्देश दिया कि वो डीवीडी और सीडी की प्रति आरोपी के वकील को उपलब्ध कराएं. कोर्ट ने निधि भारद्वाज के आगे का बयान दर्ज करने के लिए 6 जनवरी की तिथि नियत करने का आदेश दिया. कोर्ट ने इस मामले के गवाह मनमोहन कौर के बयान कल यानि 11 दिसंबर को दर्ज करने का आदेश दिया.

बता दें कि 12 जुलाई को गवाह हरपाल कौर बेदी के बयान दर्ज किए गए थे. हरपाल कौर बेदी ने आरोपी जगदीश टाइटलर की कोर्ट में पहचान की थी. हरपाल कौर बेदी ने कहा था कि जगदीश टाइटलर की ओर से जान से मारने की धमकियां मिली, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।हरपाल कौर ने घटना वाले दिन का वाकया बताते हुए कहा था कि पुलबंगश गुरुद्वारे पर जगदीश टाइटलर आया और उसने भीड़ को उकसाया. टाइटलर के उकसाने के बाद भीड़ ने गुरुद्वारा जलाया और तीन सिखों को मार डाला.

हरपाल कौर बेदी ने बताया कि गुरुद्वारे के पास उनकी टीवी की होलसेल की दुकान थी. उस दुकान को भीड़ ने लूटा. जब बेदी अपने घर से निकलकर देखा तो भीड़ दुकान को लूट रही थी. बेदी ने देखा कि जगदीश टाइटलर कार से आया और गुरुद्वारे के पास आकर भीड़ को उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने गुरुद्वारा में आग लगा दी. शाम को भीड़ आयी और तिलकराज के घर छिपे हुए सिखों को निकालकर काट डाला और छत से नीचे फेंक दिया. सिखों की हत्या करने के बाद उनका शव रेहड़ी पर डाला और उस पर टायर डालकर आग लगा दी. हरपाल बेदी ने कहा कि उनके पति अमरजीत बेदी भी कांग्रेस के नेता थे और टाइटलर उनकी दुकान पर आता था, जिसकी वजह से उन्होंने टाइटलर को पहचान लिया.