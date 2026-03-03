ETV Bharat / state

चंद्रग्रहण पर दिखेगा 'ब्लड मून' का नजारा; जानें किस राशि पर कैसा पड़ेगा प्रभाव

गोरखपुर/वाराणसी: 3 मार्च 2026 को चंद्रग्रहण भारत में शाम के समय दिखाई आंशिक ही दिखेगा. साथ ही 'ब्लड मून' का नजारा भी देखने का मौका भी मिलेगा. इस खगोलीय घटना कि अवधि सीमित रहेगी. चंद्रग्रहण का राशियों पर भी अलग-अलग प्रभाव दिखाई देगा.

वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि अगर आप खगोलीय घटनाओं में रुचि रखते हैं तो 3 मार्च 2026 की शाम आपके लिए सुंदर खगोलीय दृश्य लेकर आ रही है. मार्च 2026 की शुरुआत खास खगोलीय घटना के साथ होने जा रही है.

3 मार्च 2026 (मंगलवार) को साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा. भारत में यह खग्रास चंद्रग्रहण ही दिखाई देगा. भारतीत समयानुसार यह ग्रहण दोपहर में 3 बजे शुरू होगा और शाम को लगभग 7 बजे से पहले ही समाप्त हो जाएगा. इसे शाम को सूर्यास्त होने के बाद से लगभग 6.33 बजे तक आसानी से पूर्वी आकाश में देखा जा सकेगा. शाम को 6.47 पर यह ग्रहण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा.

खगोलविद ने बताया कि यह चंद्रग्रहण अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में पूर्ण रूप में दिखाई देगा. इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पूर्वी एशिया के कुछ हिस्से भी शामिल हैं. यहां पूर्ण चंद्रग्रहण का पूरा चरण दिखाई देगा.

कैसे देखें चंद्रग्रहण: खगोलविद ने बताया कि इस चंद्रग्रहण को देखने के लिए किसी विशेष उपकरण या विशेष बिनाकुलर या किसी विशेष दूरबीन आदि की आवश्यकता नहीं है. इसे आप साधारण आंखों से भी देख सकते हैं. इस दौरान ब्लड मून का प्रभाव भी साधारण आंखों से ही दिखाई देगा.

उन्होंने ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 29 दिनों से कुछ अधिक समय में पूरी करता है. कुछ विशेष परिस्थितियों में, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, जिससे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है. इसके परिणामस्वरूप, चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश कर जाता है और सूर्य की सीधी रोशनी उस पर नहीं पड़ती. खगोल विज्ञान की भाषा में यह चंद्रग्रहण कहलाता है.

प्रत्येक पूर्णिमा को क्यों नहीं होता चंद्र ग्रहण: खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि चंद्रमा हर 29 दिनों में पूर्णिमा पर पहुंचता है, लेकिन चंद्रग्रहण हर महीने नहीं होता. इसका कारण यह है कि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के सापेक्ष लगभग 5° झुकी हुई है.

अधिकतर समय, चंद्रमा पृथ्वी की छाया के ऊपर या नीचे से गुजरता है. जब भी यह तीनों खगोलीय पिंड सटीक एक सीधे रेखा (प्लेन) में आते हैं, तब ग्रहण की घटना घटित होती है. वर्ष में कम से कम दो चंद्रग्रहण होते है. अधिकतम पांच भी हो सकते हैं. एक ही स्थान से पूर्ण चंद्रग्रहण का दिखना दुर्लभ घटना है.

3 मार्च 2026 को होने वाले चंद्रग्रहण भारत में ग्रस्तोदित खग्रास प्रकार का दिखाई देगा. यह ग्रहण लगभग 25 मिनट तक दिखाई देगा. भारत में यह ग्रहण लगभग शाम 6:30 बजे से 6:46 बजे तक यानी करीब 15-20 मिनट ही साफ तौर पर दिखाई देगा.

यदि मौसम साफ रहा तो देश के कई हिस्सों में 'ब्लड मून' की भी लालिमा देखी जा सकेगी. पूर्वोत्तर राज्यों में दृश्यता थोड़ी बेहतर रह सकती है, जबकि पश्चिम और दक्षिण भारत में केवल अंतिम भाग में ही दिखाई देगा.

क्या होता है ब्लड मून: खगोलविद ने बताया कि चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा की चमक और रंग, ग्रहण के समय पृथ्वी के वायुमंडल की परिस्थितियों पर चंद्रमा की चमक और उसका रंग निर्भर करता है. वायुमंडल में उपस्थित धूल, आर्द्रता (नमी), धुआं, तापमान आदि सभी कारक प्रकाश को प्रभावित करते हैं.

जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर मुड़कर (अपवर्तित होकर) चंद्रमा तक पहुंचता है, तो उसमें से अधिकांश नीली तरंग दैर्ध्य वाली रोशनी प्रकीर्णित (Scattered) हो जाती है. लाल रंग की तरंगें अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में चंद्रमा तक पहुंचती हैं. इसी कारण चंद्रमा का रंग तांबे (ताम्र) जैसा हल्का लाल से लेकर गहरे लाल रंग तक दिखाई दे सकता है.

इस दौरान 'ब्लड मून' का भी दिखेगा नजारा. (Photo Credit: ETV Bharat)

चंद्रग्रहण का कहां कितना असर: काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और ज्योतिषाचार्य पंडित विनय पांडेय का कहना है कि चंद्रग्रहण या किसी भी ग्रहण को तभी माना जाता है, जब वह दिखाई दे. यह ग्रहण भारत के अलावा कई अन्य देशों में दिखाई देगा.

ज्योतिषाचार्य विमल जैन ने बताया कि भारत में खग्रास चंद्रग्रहण के रूप में 3 मार्च मंगलवार को दिखाई देगा. यह ग्रहण मघा नक्षत्र और सिंह राशि पर लगेगा. मघा नक्षत्र और सिंह राशि में जन्मे जातक को यह ग्रहण नहीं देखना चाहिए.