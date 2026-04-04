विश्व शांति के लिए जांजगीर चांपा में होगा बड़ा आयोजन, 501 पार्थिव शिवलिंग बनाने और अभिषेक की तैयारी
श्री राम भिझुक धर्म जागरण सेवा समिति के द्वारा इस आयोजन को किया जा रहा है. आयोजन में हजारों लोग शामिल होंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 4, 2026 at 8:47 PM IST
जांजगीर चांपा: देश और दुनिया में मची उथल-पुथल के बीच विश्व शांति की कामना को लेकर एक बड़ा धार्मिक आयोजन किया जाने वाला है. इस आयोजन में हजारों भक्त शामिल होंगे. जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के हाई स्कूल ग्राउंड में यह आयोजन किया जाएगा. 21 अप्रैल को आयोजन होने वाले कार्यक्रम को लेकर अभी से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है. 21 अप्रैल को शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक आयोजन होगा. इस आयोजन में कुल 501 परिवारों की ओर से मंत्रोचार के बीच पूजा पाठ किया जाएगा.
501 पार्थिव शिवलिंग बनाने और अभिषेक की तैयारी
श्री राम भिक्षुक धर्म जागरण सेवा समिति के प्रमुख अभिषेक शर्मा ने कहा कि महाकाल सभी की रक्षा करेंगे इस आशा और कामना के साथ आयोजन को पूर्ण किया जाएगा. आयोजन मे 501 पार्थिव शिवलिंग भक्तों के द्वारा बनाए जाएंगे. इसके साथ ही 501 परिवारों की ओर से महा रुद्राभिषेक किया जाएगा. पूरे आयोजन के पीछे विश्व में शांति की स्थापना हो, दुनिया में चल रहे दुखद हालात खत्म हों इसको लेकर किया जाएगा. सनातन धर्म का उत्थान हो और इसकी ख्याति विश्व भर में फैले ये भी इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण मकसद है. आयोजकों ने बताया कि धार्मिक आयोजन में सभी उम्र के लोग शामिल होंगे.
सनातनी परंपरा का होगा पालन
आयोजक ने बताया कि 501 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शिव का विधि-विधान से पूजन, जलाभिषेक और श्रृंगार किया जाएगा. पार्थिव शिवलिंग का निर्माण टीला और तालाब की पवित्र मिट्टी से किया जाएगा. पूजन के बाद सभी शिवलिंगों का विधिवत नदी में विसर्जन होना है. आयोजकों की और से बताया गया कि इसमें सनातनी परंपरा को मानने वाले परिवार शामिल होंगे. आयोजन को सफल बनाने के लिए आयोजकों ने सभी 501 परिवारों से 2100 की आर्थिक मदद लेने की बात कही है.
होने वाले कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी बातें
- कार्यक्रम के दौरान सर्व आचार्यों का पूजा स्थल पर सबसे पहले प्रवेश होगा
- भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा
- भगवान शिव का अद्भुत श्रृंगार होगा
- आए हुए अतिथियों के बीच महाप्रसाद वितरण होगा
- धार्मिक अनुष्ठान में हजारों लोग शामिल होंगे
- दूध और पवित्र नदियों के जल से अभिषेक होगा
- महादेव को ही अतिथि स्वरूप मानकर पूजा-अर्चना की जाएगी
- 3 वर्षों से बिलासपुर में सफलतापूर्वक ऐसा आयोजन किया जा रहा था
- कार्यक्रम में सभी जाति और वर्ग के लोग शामिल होंगे
- पूजन में बैठने की अनुमति पति-पत्नी को होगी
- भाई-बहन या परिवार के अन्य सदस्य भी एक साथ बैठकर पूजा कर सकते हैं
- आए भक्तों पर ड्रोन से होगा गुलाब जल का झिड़काव
- सुरक्षा व्यवस्था के लिए 4 दमकल वाहन रहेंगे आयोजन स्थल के पास तैनात
- सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए जाएंगे
- आयोजन के समापन पर भक्तों को दिए जाएंगे रूद्राक्ष
- 5000 श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की होगी व्यवस्था
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