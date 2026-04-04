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विश्व शांति के लिए जांजगीर चांपा में होगा बड़ा आयोजन, 501 पार्थिव शिवलिंग बनाने और अभिषेक की तैयारी

जांजगीर चांपा: देश और दुनिया में मची उथल-पुथल के बीच विश्व शांति की कामना को लेकर एक बड़ा धार्मिक आयोजन किया जाने वाला है. इस आयोजन में हजारों भक्त शामिल होंगे. जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के हाई स्कूल ग्राउंड में यह आयोजन किया जाएगा. 21 अप्रैल को आयोजन होने वाले कार्यक्रम को लेकर अभी से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है. 21 अप्रैल को शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक आयोजन होगा. इस आयोजन में कुल 501 परिवारों की ओर से मंत्रोचार के बीच पूजा पाठ किया जाएगा.

501 पार्थिव शिवलिंग बनाने और अभिषेक की तैयारी

श्री राम भिक्षुक धर्म जागरण सेवा समिति के प्रमुख अभिषेक शर्मा ने कहा कि महाकाल सभी की रक्षा करेंगे इस आशा और कामना के साथ आयोजन को पूर्ण किया जाएगा. आयोजन मे 501 पार्थिव शिवलिंग भक्तों के द्वारा बनाए जाएंगे. इसके साथ ही 501 परिवारों की ओर से महा रुद्राभिषेक किया जाएगा. पूरे आयोजन के पीछे विश्व में शांति की स्थापना हो, दुनिया में चल रहे दुखद हालात खत्म हों इसको लेकर किया जाएगा. सनातन धर्म का उत्थान हो और इसकी ख्याति विश्व भर में फैले ये भी इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण मकसद है. आयोजकों ने बताया कि धार्मिक आयोजन में सभी उम्र के लोग शामिल होंगे.