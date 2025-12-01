ETV Bharat / state

पुलिस थानों में कार्यरत पार्ट-टाइम सफाईकर्मी भी न्यूनतम मजदूरी के हकदार, हाईकोर्ट का फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस थानों में काम करने वाले अंशकालिक सफाईकर्मियों को भी न्यूनतम मजदूरी पाने के हक है. अधिनियम, 1948 के तहत तय वेतन पाने का अधिकार है. भले ही उनकी नियुक्ति अस्थायी या पार्ट-टाइम आधार पर ही क्यों न हो. 2019 के सरकारी आदेश से तय किया गया 1,200 प्रतिमाह का मानदेय भ्रमात्मक है और यह वैधानिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता. न्यायमूर्ति जे.जे. मुनिर ने ललितपुर के मदनपुर और बर्रार नरहट पुलिस थानों में कार्यरत दो सफाईकर्मी गोविंदास और कौशला की याचिका स्वीकार करते हुए पुलिस महानिदेशक समेत अधिकारियों को आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार वेतन दिया जाए. नियुक्ति की तिथि से बकाया राशि भी अदा की जाए. याचियों का कहना था कि जुलाई 2022 से वे सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक अवकाश सहित कार्य करते हैं और नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान ही दायित्व निभाते हैं. इसके बावजूद उन्हें मात्र 1,200 प्रतिमाह मानदेय जा रहा है, जो मनरेगा में मिलने वाली मजदूरी से भी कम है. इस पर कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याची लगभग डेढ़ घंटे प्रतिदिन काम करने वाले अंशकालिक कर्मचारी हैं, इसलिए उन्हें 9 मार्च 2019 के सरकारी आदेश के तहत तय मानदेय से अधिक नहीं दिया जा सकता.