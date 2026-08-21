दिल्ली के करोल बाग में दो मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा, एक की मौत; दो घायल
दमकलकर्मियों ने लोगों की मदद से मलबा हटाकर तलाश अभियान शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में फंसे तीन लोगों को बाहर निकाला गया.
Published : August 21, 2026 at 5:25 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के करोल बाग इलाके में शुक्रवार पुरानी दो मंजिला इमारत का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे में मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए. दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
दमकल विभाग के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे करोल बाग इलाके में दो मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया. बताया जा रहा है कि पुरानी इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था. इसी दौरान इमारत की दूसरी मंजिल का हिस्सा अचानक ढह गया.
A two-storey building collapsed during demolition on Pyare Lal Road in Delhi’s Karol Bagh, trapping four labourers. One labourer, died, while three others sustained injuries. Police and fire services conducted rescue operations. The building was allegedly being demolished without… pic.twitter.com/kG9Gzpqbtd— IANS (@ians_india) August 21, 2026
इमारत का हिस्सा गिरने के बाद वहां काम कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई. कुछ लोग मलबे के नीचे दब गए. दमकलकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाकर तलाश अभियान शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद मलबे में फंसे तीन लोगों को बाहर निकाला गया. तीनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. वहीं दो अन्य घायलों का इलाज चल रहा है.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक कार्रवाई के तहत पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इमारत में मरम्मत का काम किसकी अनुमति से कराया जा रहा था और हादसे के लिए कोई लापरवाही जिम्मेदार थी या नहीं. हादसे के बाद एमसीडी की टीम भी मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया. अधिकारियों की निगरानी में आसपास के हिस्से की स्थिति का भी जायजा लिया जा रहा है, ताकि किसी अन्य तरह का खतरा न रहे. पुलिस और संबंधित विभाग हादसे के कारणों की जांच कर रहे हैं.
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