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बिहार में 8200 करोड़ से बनेगा राम जानकी पथ का अंतिम हिस्सा, उत्तर प्रदेश से नेपाल सीमा तक निर्माण

पटना: महत्वाकांक्षी राम-जानकी पथ परियोजना के तीसरे और चौथे फेज की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो गई है. केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद इन फेजों पर निर्माण कार्य शुरू होगा. अंतिम दो फेज में कुल डेढ़ सौ किलोमीटर सड़क बनेगी, जिस पर करीब 8200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

कुल 240 किलोमीटर लंबा होगा राम जानकी पथ

राम जानकी पथ उत्तर प्रदेश के मेहरौना घाट से बिहार-नेपाल सीमा के भिट्ठा मोड़ तक कुल 240 किलोमीटर लंबाई में बनेगा. पहले और दूसरे फेज में 90 किलोमीटर सड़क का निर्माण डीपीआर स्वीकृति के बाद पहले से चल रहा है. अब बचे हुए दो फेजों की डीपीआर भी तैयार हो चुकी है.

तीसरे और चौथे फेज का विवरण

तीसरे पैकेज में मशरख से शिवहर तक 76 किलोमीटर सड़क बनेगी, जिस पर 5100 करोड़ रुपये खर्च होंगे. चौथे फेज में नेपाल सीमा तक 74 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा और इस पर 3100 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है. दोनों फेज मिलकर करीब 150 किलोमीटर सड़क जोड़ेंगे.

107 गांवों से होकर गुजरेगी सड़क

तीसरे और चौथे फेज की सड़कें कुल 107 गांवों से होकर गुजरेंगी. इनमें पूर्वी चंपारण के 48, सीतामढ़ी के 31, गोपालगंज के 13, शिवहर के पांच और सारण के 10 गांव शामिल हैं. इन गांवों की जमीन अधिग्रहण के लिए पहले से चिन्हित कर ली गई है.