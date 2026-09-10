बिहार में 8200 करोड़ से बनेगा राम जानकी पथ का अंतिम हिस्सा, उत्तर प्रदेश से नेपाल सीमा तक निर्माण
राम जानकी पथ के तीसरे-चौथे फेज के लिए डीपीआर तैयार हो गया है. सड़क निर्माण पर 8200 करोड़ की राशि खर्च होगी. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : September 10, 2026 at 10:55 AM IST
पटना: महत्वाकांक्षी राम-जानकी पथ परियोजना के तीसरे और चौथे फेज की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो गई है. केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद इन फेजों पर निर्माण कार्य शुरू होगा. अंतिम दो फेज में कुल डेढ़ सौ किलोमीटर सड़क बनेगी, जिस पर करीब 8200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.
कुल 240 किलोमीटर लंबा होगा राम जानकी पथ
राम जानकी पथ उत्तर प्रदेश के मेहरौना घाट से बिहार-नेपाल सीमा के भिट्ठा मोड़ तक कुल 240 किलोमीटर लंबाई में बनेगा. पहले और दूसरे फेज में 90 किलोमीटर सड़क का निर्माण डीपीआर स्वीकृति के बाद पहले से चल रहा है. अब बचे हुए दो फेजों की डीपीआर भी तैयार हो चुकी है.
तीसरे और चौथे फेज का विवरण
तीसरे पैकेज में मशरख से शिवहर तक 76 किलोमीटर सड़क बनेगी, जिस पर 5100 करोड़ रुपये खर्च होंगे. चौथे फेज में नेपाल सीमा तक 74 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा और इस पर 3100 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है. दोनों फेज मिलकर करीब 150 किलोमीटर सड़क जोड़ेंगे.
107 गांवों से होकर गुजरेगी सड़क
तीसरे और चौथे फेज की सड़कें कुल 107 गांवों से होकर गुजरेंगी. इनमें पूर्वी चंपारण के 48, सीतामढ़ी के 31, गोपालगंज के 13, शिवहर के पांच और सारण के 10 गांव शामिल हैं. इन गांवों की जमीन अधिग्रहण के लिए पहले से चिन्हित कर ली गई है.
जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया
पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार डीपीआर की केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलते ही जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा. अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ेगा.
क्या कहते हैं पथ निर्माण मंत्री
चारों फेज पूरे होने के बाद अयोध्या से माता जानकी मंदिर (सीतामढ़ी) तक आना-जाना आसान हो जाएगा. यह सड़क भगवान राम और माता सीता के जन्मस्थलों को सीधे जोड़ेगी, जिससे श्रद्धालुओं को दोनों स्थानों के दर्शन में सुविधा मिलेगी. पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना है. डीपीआर तैयार होने के बाद आगे की का काम तेजी से होगा.
"यह महत्वाकांक्षी परियोजना है, भगवान राम और माता सीता के जन्म स्थली को जोड़ेगा, जिससे श्रद्धालु आसानी से दोनों जगह दर्शन कर पाएंगे. जल्द से जल्द ये परियोजना पूरी हो केंद्र और बिहार सरकार इसमें लगी है."-इंजीनियर शैलेंद्र, पथ निर्माण मंत्री
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