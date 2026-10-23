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रसोई की चिमनी में अचानक ब्लास्ट से ढहा मकान का हिस्सा, महिला गंभीर रूप से झुलसी

घर की रसोई में धमाके से मचा हड़कंप. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: जिले के शाही कस्बे में शुक्रवार सुबह एक मकान में अचानक तेज धमाके से हड़कंप मच गया. विस्फोट से मकान की दीवारों और छत के लिंटर में दरारें आ गईं, जबकि घर में रखा सामान भी टूट गया. हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

किचन में ब्लास्ट. (Video Credit; ETV Bharat) महिला को उपचार के लिए बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालत गंभीर होने पर दिल्ली रेफर कर दिया गया. घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, मामले की जांच शुरू कर दी है.