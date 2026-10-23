रसोई की चिमनी में अचानक ब्लास्ट से ढहा मकान का हिस्सा, महिला गंभीर रूप से झुलसी
दूध गर्म करने गई महिला रसोई में हुए धमाके से गंभीर घायल, दिल्ली रेफर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 12:18 PM IST
बरेली: जिले के शाही कस्बे में शुक्रवार सुबह एक मकान में अचानक तेज धमाके से हड़कंप मच गया. विस्फोट से मकान की दीवारों और छत के लिंटर में दरारें आ गईं, जबकि घर में रखा सामान भी टूट गया. हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.
महिला को उपचार के लिए बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालत गंभीर होने पर दिल्ली रेफर कर दिया गया. घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, मामले की जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक शाही कस्बे में उमेश चंद्र शर्मा के बेटे सुमित शर्मा के घर में परिवार के करीब 14 सदस्य मौजूद थे. सुबह सुमित के छोटे भाई अमित शर्मा की पत्नी सोकर उठीं और रसोई की तरफ गईं. इसी दौरान अचानक तेज धमाका हो गया.
धमाके के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई. विस्फोट की तीव्रता से रसोई की चौखट उखड़कर कई मीटर दूर दूसरी दीवार से जा टकराई. मकान में लगे पंखे समेत अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गए. दीवारों और छत के लिंटर में भी दरारें पड़ गईं. घटना के समय घर में परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे. धमाके में अमित शर्मा की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं.
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. एसडीएम निधि शुक्ला, तहसीलदार आशीष कुमार सिंह, सीओ अजय कुमार और थाना प्रभारी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया.
इंस्पेक्टर आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि महिला रसोई में दूध गर्म करने गई थी, इसी दौरान मॉडलर रसोई में लगी चिमनी में अचानक धमाका हुआ. महिला झुलस गई और मकान में भारी नुकसान हुआ.
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