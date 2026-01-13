ETV Bharat / state

लखनऊ में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, पार्लर बंद कर घर जाते समय हुआ हादसा

लखनऊ : राजधानी के दुबग्गा इलाके में सोमवार रात शाहपुर भमरौली रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. महिला ब्यूटी पार्लर संचालिका थी. स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है.



परिजनों के मुताबिक, महिला ​पूजा दुबे (30) मूलरूप से अमेठी के हलियापुर की रहने वाली थीं और वर्तमान में शाहपुर भमरौली, दुबग्गा में अपने पति प्रदीप दुबे और बेटे (5) के साथ रहती थी. पूजा अपने घर से थोड़ी दूरी पर ही किराए की दुकान में ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक शॉप चलाती थी.