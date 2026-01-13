ETV Bharat / state

लखनऊ में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, पार्लर बंद कर घर जाते समय हुआ हादसा

​इंस्पेक्टर दुबग्गा अभिनव वर्मा ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है.

पूजा दुबे (फाइल फोटो)
पूजा दुबे (फाइल फोटो) (Photo credit: पुलिस)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 4:07 PM IST

|

Updated : January 13, 2026 at 4:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : राजधानी के दुबग्गा इलाके में सोमवार रात शाहपुर भमरौली रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. महिला ब्यूटी पार्लर संचालिका थी. स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है.


परिजनों के मुताबिक, महिला ​पूजा दुबे (30) मूलरूप से अमेठी के हलियापुर की रहने वाली थीं और वर्तमान में शाहपुर भमरौली, दुबग्गा में अपने पति प्रदीप दुबे और बेटे (5) के साथ रहती थी. पूजा अपने घर से थोड़ी दूरी पर ही किराए की दुकान में ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक शॉप चलाती थी.

सोमवार रात करीब 9:00 बजे पूजा अपना पार्लर बंद कर घर के लिए निकली थी. भमरौली क्रॉसिंग पर पटरी पार करने लगी. इसी दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गई. ट्रेन की टक्कर से पूजा के सिर में गंभीर चोट आ गई. स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.


​इंस्पेक्टर दुबग्गा अभिनव वर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. परिजन महिला का शव लेकर अपने पैतृक निवास अमेठी रवाना हो गए हैं.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में युवक-युवती ने किया सुसाइड, रेलवे ट्रैक पर मिले दोनों के शव

Last Updated : January 13, 2026 at 4:28 PM IST

TAGGED:

WOMAN DIES IN LUCKNOW
WOMAN KILLED BY TRAIN
INDIAN RAILWAYS
PARLOUR OWNER DIES
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.