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19 सांसदों की संसदीय स्थायी समिति ने किया नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा, 4 मुख्य बिंदुओं पर फोकस

संजय झा की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति ने नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया और समीक्षा बैठक की. रिपोर्ट- मो. महमूद आलम

Sanjay Jha
संसदीय स्थायी समिति का नालंदा दौरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 25, 2026 at 4:28 PM IST

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नालंदा: परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मंगलवार को नालंदा यूनिवर्सिटी का दौरा किया है. जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा की अध्यक्षता वाली 19 सांसदों की केंद्रीय टीम नालंदा और राजगीर के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों का सघन जमीनी निरीक्षण कर रही है.

संसदीय स्थायी समिति का दौरा: इस महत्वपूर्ण दौरे का मुख्य उद्देश्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की ऐतिहासिक धरोहरों की वर्तमान स्थिति और पर्यटकों को मिल रही बुनियादी सुविधाओं का जायजा लेना है. समिति क्षेत्र में चल रहे पर्यटन विकास कार्यों की समीक्षा करेगी और इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने की संभावनाओं पर स्थानीय प्रशासन के साथ मंथन करेगी.

संसदीय स्थायी समिति ने किया नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा (ETV Bharat)

क्या बोले संजय झा?: संसदीय समिति के अध्यक्ष संजय कुमार झा ने विश्वविद्यालय के 'नेट जीरो' कैंपस, अपनी बिजली-पानी की व्यवस्था और 1000 से अधिक छात्रों की मौजूदगी को इसकी पुरानी प्रतिष्ठा और वैश्विक पहचान की वापसी बताया है.

"समिति ने बजट में प्रस्तावित विष्णुपद मंदिर, गया, राजगीर और नालंदा को मिलाकर 'टूरिज्म कॉरिडोर' बनाने की योजना पर विस्तार से चर्चा की है. 800 साल बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का जो विचार रखा था, वह आज जमीन पर साकार हो रहा है."- संजय झा, राज्यसभा सांसद सह अध्यक्ष, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति

मनोज तिवारी ने क्या कहा?: पत्रकारों से बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि निरीक्षण के दौरान समिति के सदस्य और लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने इस दौरे का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट किया. उन्होंने बताया कि यह पर्यटन, संस्कृति और परिवहन सहित पांच मंत्रालयों की संयुक्त समिति है, जो नालंदा विश्वविद्यालय का 'स्टडी टूर' (अध्ययन दौरा) कर रही है.

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लोकसभा सांसद मनोज तिवारी (ETV Bharat)

"समिति यहां इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की नई संभावनाओं का अध्ययन कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार नालंदा की प्राचीन ख्याति को वापस लाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है और इस समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर नालंदा को जल्द ही विकास की एक बड़ी सौगात दी जाएगी."- मनोज तिवारी, लोकसभा सांसद, बीजेपी

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लोकसभा सांसद जून मालिया (ETV Bharat)

शानदार अनुभव- इमरान प्रतापगढ़ी: इस दौरे में शामिल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने विश्वविद्यालय परिसर के भ्रमण को एक शानदार अनुभव करार दिया. उन्होंने कहा कि एक युवा होने के नाते विश्वविद्यालय के कैंपस में आना, छात्रों और स्टाफ से सीधे मिलना उनके लिए बेहद सकारात्मक रहा.

"छात्रों से सीधे संवाद के बाद समिति यहां से कई जमीनी अनुभव और महत्वपूर्ण फीडबैक लेकर जा रही है, जो आगे की विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में अहम भूमिका निभाएंगे."- इमरान प्रतापगढ़ी, राज्यसभा सांसद, कांग्रेस

वहीं, सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि देश के कोने-कोने (जम्मू-कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र और बंगाल तक) से आए सांसदों ने देखा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और विदेश मंत्रालय के सहयोग से इस ऐतिहासिक धरोहर को कैसे पुनर्जीवित किया गया है. उन्होंने इसके मूल विचार के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संरचना तैयार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम और एनके सिंह का आभार व्यक्त किया.

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लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी (ETV Bharat)

समिति से मिले 4 सुझाव: इस मौके पर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने बताया कि सांसदों के साथ कई अहम विषयों पर चर्चा हुई. विशेष रूप से संसद में आने वाले 'नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन बिल' पर बात हुई. उन्होंने कहा, 'सांसदों ने अपनी रिपोर्ट में चार प्रमुख बातों पर जोर दिया है. इनमें अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना, विश्वविद्यालय में बिहार के विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाना, क्षेत्र में एक मजबूत बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट विकसित करना और विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विजिबिलिटी बढ़ाना शामिल है.'

समिति में कौन-कौन शामिल?: राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाली इस 31 सदस्यीय समिति में से 19 सांसद (लोकसभा व राज्यसभा) आज नालंदा पहुंचे हैं. संजय कुमार झा, अजय कुमार मंडल, अनुराग शर्मा, देवेश चन्द्र ठाकुर, केई. प्रकाश, मनोज तिवारी, मो. मियां अल्ताफ अहमद, राहुल कसवान, राजीव प्रताप रूढ़ी, सुरेश कुमार सेतकर, विश्वेश्वर हेगड़े कगेरी, गोला बाबू राव, इमरान प्रतापगढ़ी, केशरीदेव सिंह दिग्विजय झाला, मो. नदीमूल हक, आरके. चौधरी, एस. कल्यान सुन्दरम्, सुधा मूर्ति और जून मालिया शामिल हैं.

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