जयपुर पहुंचे राष्ट्रमंडल देशों के संसदीय प्रतिनिधि, राज्य की संस्कृति से होंगे रूबरू

110 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल: लगभग 110 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न राष्ट्रमंडल देशों के संसदीय अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं. जयपुर प्रवास के दौरान प्रतिनिधि दल शहर के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर रहा है, जहां राजस्थान की गौरवशाली विरासत, स्थापत्य कला और समृद्ध इतिहास से रूबरू कराया जा रहा है. आमेर किला, सिटी पैलेस, जंतर-मंतर जैसे ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के साथ ही राज्य की लोक कला और पारंपरिक जीवनशैली की झलक दिखाई जा रही है.

जयपुर : राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन के बाद शनिवार को अंतरराष्ट्रीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा. राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया. पारंपरिक वेशभूषा और ‘पधारो म्हारे देश’ की भावना के साथ स्वागत ने विदेशी मेहमानों को राजस्थान की सांस्कृतिक गरिमा का अनुभव कराया.

संस्कृति और परंपरा से रूबरू होंगे : विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह राजस्थान के लिए गर्व का विषय है कि विभिन्न देशों से आए संसदीय प्रतिनिधि प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और अतिथि-सत्कार की परंपरा से परिचित हो रहे हैं. राजस्थान ‘अतिथि देवो भवः’ की भावना के अनुरूप अतिथियों का हृदय से स्वागत करता है. यह परंपरा सदियों से हमारी पहचान रही है. इस भ्रमण का उद्देश्य केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे राज्य की विकास यात्रा, लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मूल्यों पर भी सकारात्मक संवाद स्थापित करना है. ऐसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन राज्य की वैश्विक पहचान को और सशक्त करते हैं. पर्यटन, संस्कृति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर सृजित करते हैं.

सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रि भोज: अध्यक्ष ने बताया कि कांस्टीट्यूशन क्लब में अतिथियों के सम्मान में शाम को विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रि भोज रखा है. भारतीय शास्त्रीय नृत्य के साथ राजस्थानी लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां होंगी. कालबेलिया, घूमर और अन्य पारंपरिक नृत्य से राजस्थान की लोक संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा. भोज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष, मंत्रिमंडल सदस्य, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहेंगे. यह अवसर सांस्कृतिक आदान-प्रदान का मंच और विभिन्न देशों के संसदीय प्रतिनिधियों के बीच संवाद और सहयोग को भी नई दिशा मिलेगी.

