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दिल्ली एम्स में नाइट ओपीडी शुरू करने का प्रस्ताव, संसदीय समिति ने रिपोर्ट में दिया सुझाव

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति की रिपोर्ट में एम्स में नाइट ओपीडी शुरू करने की सिफारिश की है.

नाइट ओपीडी शुरू करने की सिफारिश
नाइट ओपीडी शुरू करने की सिफारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 11, 2026 at 8:54 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: देश का सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स अब केवल दिन में ही नहीं बल्कि रात की ओपीडी में मरीजों को इलाज की सुविधाएं देने की तैयारी में है. दरअसल, एम्स में नाइट ओपीडी की शुरुआत की जा सकती है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति की रिपोर्ट में एम्स में नाइट ओपीडी शुरू करने की सिफारिश की है. नाइट ओपीडी का उद्देश्य एम्स की ओपीडी में लगने वाली भीड़ को कम करने और मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की संभावना तलाशने की दिशा में एक नया कदम बताया जा रहा है.

संसदीय समिति की रिपोर्ट ने दिया गया सुझाव

एम्स दिल्ली, देश का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टिट्यूट है, जहां पर रोजाना 15 से 17 हजार मरीज केवल ओपीडी में इलाज कराने आते हैं. भीड़ के चलते मरीज और उनके तीमारदार सुबह चार बजे से ही ओपीडी कार्ड बनवाने के लिए लाइन लगा लेते हैं. पिछले साल एम्स द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार एक साल में 48 लाख मरीजों का इलाज एम्स में किया गया था. एम्स में मिलने वाली सुविधाओं और वर्तमान हालात का आकलन करने के लिए बनाई गई संसदीय समिति ने 18 मार्च को राज्यसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की है. इस रिपोर्ट में ही समिति ने एम्स को नाइट ओपीडी शुरू करने का प्रस्ताव दिया है. इसके लिए डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी दिन और रात में रोटेशन के आधार पर लगाने की व्यवस्था की जा सकती है. साथ ही, अगर किसी की ड्यूटी रविवार को हो तो उसे सोमवार को आराम दिया जाए और इसके उलट भी व्यवस्था लागू की जाए.

ओपीडी में मरीजों को इलाज की सुविधाएं देने की तैयारी
ओपीडी में मरीजों को इलाज की सुविधाएं देने की तैयारी (ETV Bharat)

बाकी अस्पतालों में भी हो सकती है पहल

बता दें कि मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च और इलाज में एम्स जैसा कोई नहीं. एम्स के रास्ते पर देश के बाकी मेडिकल इंस्टिट्यूट और अस्पताल मरीजों की सुविधाओं के लिए पहल करते हैं. इतना ही नहीं देश के अन्य सभी एम्स के संचालन के लिए नियम भी दिल्ली एम्स से ही बनते हैं. ऐसे में अगर 24 घंटे ओपीडी एम्स में शुरू होती है, तो न केवल एम्स बल्कि सफदरजंग, आरएमएल, जीटीबी, लेडी हार्डिंग, डीडीयू, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे दिल्ली सरकार के बड़े अस्पतालों में भी इस तरह की शुरुआत की संभावना बढ़ जाएगी.

स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुमान कुमार कहते हैं कि मरीजों का लोड भले ही एम्स में सबसे ज्यादा है, लेकिन बाकी दिल्ली सरकार के अस्पतालों पर भी लोड कम नहीं है. अगर कुछ घंटों की ओपीडी के बजाए पूरे दिन रात के समय में बांट दिया जाए तो न केवल भीड़ कम होगी, बल्कि डॉक्टर मरीजों को बेहतर समय दे पाएंगे.

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