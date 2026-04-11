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दिल्ली एम्स में नाइट ओपीडी शुरू करने का प्रस्ताव, संसदीय समिति ने रिपोर्ट में दिया सुझाव

नई दिल्ली: देश का सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स अब केवल दिन में ही नहीं बल्कि रात की ओपीडी में मरीजों को इलाज की सुविधाएं देने की तैयारी में है. दरअसल, एम्स में नाइट ओपीडी की शुरुआत की जा सकती है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति की रिपोर्ट में एम्स में नाइट ओपीडी शुरू करने की सिफारिश की है. नाइट ओपीडी का उद्देश्य एम्स की ओपीडी में लगने वाली भीड़ को कम करने और मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की संभावना तलाशने की दिशा में एक नया कदम बताया जा रहा है.

संसदीय समिति की रिपोर्ट ने दिया गया सुझाव

एम्स दिल्ली, देश का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टिट्यूट है, जहां पर रोजाना 15 से 17 हजार मरीज केवल ओपीडी में इलाज कराने आते हैं. भीड़ के चलते मरीज और उनके तीमारदार सुबह चार बजे से ही ओपीडी कार्ड बनवाने के लिए लाइन लगा लेते हैं. पिछले साल एम्स द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार एक साल में 48 लाख मरीजों का इलाज एम्स में किया गया था. एम्स में मिलने वाली सुविधाओं और वर्तमान हालात का आकलन करने के लिए बनाई गई संसदीय समिति ने 18 मार्च को राज्यसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की है. इस रिपोर्ट में ही समिति ने एम्स को नाइट ओपीडी शुरू करने का प्रस्ताव दिया है. इसके लिए डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी दिन और रात में रोटेशन के आधार पर लगाने की व्यवस्था की जा सकती है. साथ ही, अगर किसी की ड्यूटी रविवार को हो तो उसे सोमवार को आराम दिया जाए और इसके उलट भी व्यवस्था लागू की जाए.