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झारखंड में SIR पर रोक लगाने की मांगः हेमंत सरकार की ओर से सदन में राजकीय संकल्प का प्रस्ताव पेश, इन बातों का है जिक्र

सदन में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ( सौ. जेवीएसटीवी )

रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी आपत्ति सदन के माध्यम से दर्ज कराई है. विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन 25 नवंबर को सरकार की ओर से राजकीय संकल्प का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया. इसमें झारखंड में मौजूदा स्वरूप में चल रही SIR की प्रक्रिया पर रोक लगाने, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और सभी राज्यों एवं राजनीतिक दलों के साथ व्यापक चर्चा के बाद नए सिरे से SIR प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है.

सरकार का कहना है कि SIR के मौजूदा तौर-तरीकों के कारण बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.