झारखंड में SIR पर रोक लगाने की मांगः हेमंत सरकार की ओर से सदन में राजकीय संकल्प का प्रस्ताव पेश, इन बातों का है जिक्र
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य सरकार की ओर से राजकीय संकल्प का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री ने पेश किया. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 25, 2026 at 3:18 PM IST
रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी आपत्ति सदन के माध्यम से दर्ज कराई है. विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन 25 नवंबर को सरकार की ओर से राजकीय संकल्प का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया. इसमें झारखंड में मौजूदा स्वरूप में चल रही SIR की प्रक्रिया पर रोक लगाने, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और सभी राज्यों एवं राजनीतिक दलों के साथ व्यापक चर्चा के बाद नए सिरे से SIR प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है.
सरकार का कहना है कि SIR के मौजूदा तौर-तरीकों के कारण बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
2.64 करोड़ वोटर्स में 38 प्रतिशत से अधिक पर संकट
राजकीय संकल्प में राज्य सरकार ने SIR के पहले चरण के आंकड़ों का हवाला देते हुए गंभीर चिंता जताई है. प्रस्ताव के मुताबिक, झारखंड में कुल 2.64 करोड़ मतदाता हैं. इनमें से प्रारूप मतदाता सूची में केवल 2.21 करोड़ मतदाताओं के नाम प्रकाशित किए गए. इस तरह करीब 16% मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची से बाहर हो गए.
सरकार का दावा है कि प्रारूप मतदाता सूची में शामिल 2.21 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 27 % को संदेहास्पद मानते हुए नोटिस जारी किया गया. इनमें 75 % से अधिक मामले तार्किक विसंगतियों से जुड़े हैं. मसलन, माता-पिता के नाम की वर्तनी में अंतर, उम्र में विसंगति और उत्तराधिकारियों की संख्या से संबंधित सवाल. राजकीय संकल्प में इन आंकड़ों के आधार पर कहा गया है कि झारखंड के कुल मतदाताओं में से 38 प्रतिशत से अधिक या तो प्रारूप मतदाता सूची से बाहर हैं या उन्हें संदेहास्पद मानकर नोटिस जारी किया गया है.
आदिवासी और PVTG समुदाय की मुश्किलों का जिक्र
राज्य सरकार ने संकल्प में झारखंड की सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक परिस्थितियों को भी प्रमुखता से उठाया है. कहा गया है कि आदिवासी बहुल राज्य होने के कारण यहां SIR की प्रक्रिया में कई तरह की व्यावहारिक चुनौतियां हैं. विशेष रूप से आदिम जनजातीय समूह के लोगों के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराना मुश्किल हो सकता है.
प्रस्ताव में कहा गया है कि शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण पूर्व में कई लोगों के सरकारी दस्तावेजों में जन्मतिथि सही तरीके से दर्ज नहीं हो पाई. ऐसे में माता-पिता और बच्चों की उम्र के बीच अंतर कम होने जैसी विसंगतियों को आधार बनाकर वैध मतदाताओं को भी संदेहास्पद श्रेणी में रखा जा रहा है.
प्रवासी मजदूरों, महिलाओं और बुजुर्गों की परेशानी
सरकार ने SIR के दौरान प्रवासी मजदूरों, विद्यार्थियों, बुजुर्गों और महिलाओं को होने वाली परेशानियों का भी उल्लेख किया है. प्रस्ताव के मुताबिक, झारखंड के लाखों मजदूर दिल्ली, मुंबई और सूरत जैसे महानगरों में काम करते हैं. ऐसे में गणना प्रपत्र भरने के लिए उनका अपने गृह राज्य लौटना आसान नहीं है. घर पर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं रहने की स्थिति में उनका नाम मतदाता सूची से हटने का खतरा भी बताया गया है.
वहीं, वर्ष 1987 से पहले जन्मे बुजुर्गों से उनके माता-पिता के दस्तावेज मांगे जाने पर भी सवाल उठाया गया है. सरकार का कहना है कि ऐसे अधिकांश लोगों के पास पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं. विवाह के बाद दूसरे गांव में रहने वाली महिलाओं, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी दस्तावेजों में पिता और पति के नाम की अलग-अलग प्रविष्टियों के कारण समस्याएं हो रही हैं. इसके अलावा आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को नागरिकता अथवा जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किए जाने, खतियान को निर्धारित दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं करने और नाम की वर्तनी में अंतर जैसी समस्याओं का भी जिक्र किया गया है.
मौजूदा प्रक्रिया पर रोक और नई SOP बनाने की मांग
राजकीय संकल्प में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से सैद्धांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है. हालांकि, सरकार का मानना है कि इसकी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे किसी भी योग्य नागरिक को मतदान के संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं होना पड़े. इसके लिए संकल्प में दो प्रमुख प्रस्ताव रखे गए हैं.
1. झारखंड में वर्तमान में चल रही SIR की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और इसके स्वरूप में आवश्यक बदलाव किया जाए.
2. सभी राज्यों और छोटे-बड़े राजनीतिक दलों के साथ समावेशी चर्चा कर पारदर्शी नियमों एवं सरल और सर्वमान्य SOP तैयार की जाए। इसके बाद ही नए सिरे से SIR कराया जाए.
पश्चिम बंगाल का उदाहरण देकर जताई चिंता
राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल में हुए SIR का भी उल्लेख किया है. संकल्प के मुताबिक, वहां 90 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे. ऐसे मतदाताओं की अपीलों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिब्यूनल गठित किए गए, जहां 38 लाख से अधिक अपील पहुंंचीं. सरकार ने सवाल उठाया है कि यदि ट्रिब्यूनल की जांच में ऐसे लोग वैध मतदाता पाए जाते हैं, तो उन्हें विधानसभा चुनाव में मतदान के अधिकार से वंचित करना कितना उचित होगा.
SC के पूर्व सेवानिवृत न्यायाधीश उज्ज्वल भुईयां की टिप्पणी का जिक्र
राजकीय संकल्प के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जस्टिस उज्ज्वल भुईयां ने कहा था कि यदि किसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरुप लाखों भारतीय नागरिकों को मताधिकार से वंचित किया जाता है और उन्हें अपने ही देश में द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना दिया जाता है और उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया सरासर मनमानी है. किसी भी तरह की दलील ऐसे उचित नहीं ठहरा सकती. यह संविधान के मूल सिद्धांतों पर प्रहार है.
प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा 23 नवंबर 2026 को संकल्प संख्या 1271 के माध्यम से लिए गए निर्णय को विधानसभा में विशेष चर्चा के बाद सक्षम प्राधिकार को भेजा जाए.
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